他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉曝「2存法」計息方式

記者李宜秦／台北報導

Dcard網友聲稱媽媽在郵局存了505萬元，過了37年後領錢卻發現利息為零，有人直指郵局存款超過100萬後就不另外計息。對此，中華郵政表示「不可能」，無論是使用定存或是活儲，利息都不可能是零。

▲中華郵政存款方式有兩種，包括定存與活儲。（圖／記者周宸亘攝）

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一名Dcard網友自稱，他的媽媽發現郵局內存有505萬，存款至今已過37年，近日將存款一次全數提出，辦理終止帳戶，然而卻只領到原有的505萬存款，沒有任何利息。

▲中華郵政表示，不可能出現「存款505萬放37年」卻沒有利息的狀況。（圖／記者李毓康攝）

對此中華郵政直指「不可能」，郵局存款方式分為定存與活儲，若是定存，專員會提供一張定存單，假設是一年一期的帳戶，一年到期後就會提供一年的利率，再請帳戶所有者選擇到期後是否續存，因此即使沒有續存，至少也會有一年的利息。

而若存款方式是活儲，根據郵政儲金匯兌法規定，活儲計息上限為100萬，縱使內有505萬的存款，也只會以100萬計息，由於每年利率高低起伏，無法得知確切可得利息金額，但無論如何都不可能完全沒有。

此外，過去規定「非活動戶」不計息，但後來修法後仍開放計息，根據法務部官網資料顯示，民國103年3月20日中華郵政取消靜止戶，帳戶自動恢復往來，不必提出申請。存簿儲金靜止戶存款金額在新臺幣100萬元以內、劃撥儲金靜止戶（非支票戶）結存金額在1萬元以上者，同時開始計息。