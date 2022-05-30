立院三讀！縣市議員財產申報必須上網公告　年底九合一選舉適用

▲立法院三讀通過《公職人員財產申報法》部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日三讀通過《公職人員財產申報法》部分條文修正草案，增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料，應定期刊登政府公報，並且上網公告至其喪失原申報身分後1年，修正條文將自公布日施行，今年底的地方選舉就可以適用。

現行《公職人員財產申報法》規定，總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告，其中直轄市與縣市議員的財產申報資料未公開上網，必須至監察院查閱。

行政院會在今年4月21日通過《公職人員財產申報法》第6條、第20條修正草案，未來直轄市與縣市議員的財產申報也須比照總統、5院院長、立法委員等公告揭露，經過立法院司法及法制委員會在5月23日初審通過，大致上按行政院提案或修正動議通過，全案不須交由黨團協商。

三讀條文明定，總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員等人員的申報資料，應定期刊登政府公報，並上網公告至其喪失原申報身分後1年。

三讀條文規定，如果前項公職的選舉候選人，其受理申報機關構應於審定候選人名單之日上網公告1年。

另外，由於現行縣市議員申報財產無須刊登公報及公告，且財產變動時，無須每年辦理變動申報，三讀條文也增訂，將縣市議員納入應每年辦理財產變動申報的對象，施行日期自公布日施行。