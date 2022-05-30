立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

▲公務員每月加班上限60小時 假日可兼差。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐政璿／台北報導

立法院會今（30）日三讀修正通過公務員服務法部分條文，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時等原則性規範，延長辦公時數則有每月60小時上限。此外，公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬。

三讀條文指出，公務員應依法定時間辦公，不得遲到早退，每日辦公時數為8小時，每周為40小時，每周應有兩日休息日。輪班公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間；但因業務需要、特殊情形，不在此限。

此外，公務員加班每日不得超過12小時，每月不得超過60小時，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，其延長辦公時數的上限，由總統府、國安會及五院分別定之。

新法也放寬公務員兼職規定，條文指出，公務員除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種類行為的業務。但於法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性之工作，且未影響本職工作者，不在此限。

此外，三讀條文也規定，公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產之處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價。