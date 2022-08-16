　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全是裝可憐？皮皮遭爆「被賣內幕」　救援人心寒：1句感謝都沒

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網上爆出皮皮忘恩負義，是「白眼狼」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「前陣子有上新聞的、從柬埔寨被救回來的國立大學女生，疑似有說謊騙人！」日前出現一則爆料，稱該位女大生原先就有去菲律賓做酒店，是想轉包養才被騙，導致被賣到柬埔寨，後來找了匿名朋友與大陸網紅營救，事後卻沒有感激之意，還興師問罪要公審他人，「她一直說是網紅跟GA（GASO）救援，但事實是大陸善心義工團隊，她卻現在這樣黑幫助她的人」，話題在Dcard炸開。對於這些指控，皮皮目前尚未給出回應。

Dcard在14日出現一篇貼文「討拍裝可憐 揭發被賣柬埔寨女 內幕」，稱該位女大生疑似有說謊騙人，「她主要就是去菲律賓做酒店跟搖桌，是想轉包養單才被騙導致被賣到柬埔寨。」被救回來後，女子就曝光自己的遭遇，沒想到如今爆出有詐，「回來後不知感恩，還想上新聞營造人設，後續還想用她的遭遇借錢，最後被發現端倪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，女大生在螢幕上提到電集棒毆打，但在她的「闖蕩日記」中完全沒出現過，「手上的傷口也是自己自殘。」原PO還氣憤指出，「我永遠記得我朋友找一堆網紅幫她」，結果女子要當初幫她的人刪文，並不老實地編出故事，說自己是高學歷等等，包裝得很可憐，「其實她只有高職畢業！」

今（16）日清晨，Dcard又出現一篇爆料，這次直接指名道姓，「柬埔寨皮皮忘恩負義 黑救援團隊 白眼狼」，文中直呼，「確實被強姦販賣很可憐，但是一直造謠抹黑重傷曾經幫助妳的人，為了自己等人設跟想紅，一直公開在柬埔寨救援的個資，讓他們飽受危險，我覺得妳超不道德的！」

首先文章反駁好幾項皮皮的指控，首先是救援的中國人逼她唱中國國歌，「事實上，人家只是當天請妳吃飯，加上他是退役軍人，很開心唱自己國家的歌曲，何謂逼迫妳一中思想？我看影片妳很快樂啊！哪裡像被逼迫唱中國的國歌？」女方似乎還在救援群組挑釁，「說人家國家很亂，再演變自己台獨引發政治色彩。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲皮皮指稱被逼唱中國國歌（左），救援人阿龍表示根本無中生有（右）。（圖／翻攝自Dcard）

此外，皮皮還爆出要求刪文事件，「說人家亂發妳淋病資料，但事實所有文章沒有說妳淋病，妳是被害妄想症？所有文章都是妳同意才發的，只因為現在要人刪文、架設人設，就開始黑人家救援隊。」

而她提供的「被性侵行事曆」也被抓包破綻，「說自己被性侵次數，跟妳自己做的資料十次被性侵，不符合邏輯。」女方還曾直接和救援隊要錢，「再來說妳需要錢，被救援後三天，跑去跟人家說要金邊做夜場，因為沒錢，妳情緒勒索？說要路邊亂找，讓救援隊壓力很大。事實人家包機票、包住宿、包吃用。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼皮皮的性侵行事曆被抓包破綻（左上）。阿龍還爆料皮皮被救出第3天，就想到金邊夜總會賺錢。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

結果回國之後，皮皮不但沒有感激，還興師問罪要公審他人，又用自己沒錢、卡被鎖住的藉口跟人借錢，「第一位借錢發現妳講話有說謊、被拆穿，妳換跟他朋友借錢說要房租繳費。」原PO忍不住怒火中燒，「說真的，妳很可憐也很可惡，沒人應該幫妳，對話內容一副什麼態度？」連女子的親姊姊都比她懂感謝。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲阿龍直嘆，連皮皮親姊姊都比她感謝。（圖／翻攝自Dcard）

「她一直說是網紅跟GA救援，但事實是大陸善心義工團隊」，原來是GASO跟網紅好棒（bump）找上阿龍，再由阿龍接洽中檢義工團隊救人，「說大陸救援隊欺負她，欺負她幹嘛還要繼續救援台灣人？」直嘆女子的目的，大概就是曝光自己要求募款補助。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲阿龍指出，皮皮在群組裡掀起口水戰。（圖／翻攝自Dcard）

話題一出，Dcard直接炸開，「怎麼會剛被救出來，就想去金邊酒店上班啊？不要命了是不是？還說在路上找」、「感覺蠻心寒的」、「做人還是要有最基本的感恩之心，救命之恩就算不作報答，起碼也不要忘恩負義吧」、「那些大陸人好有耐心，還幫她叫飯、帶她去看海、給她錢然後安撫她，態度差就算了還直接來一句：『給我錢，身上沒現金』，換作是我早把她丟回去西港了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲遇到這樣的事情，阿龍也很無奈。（圖／翻攝自Dcard）

其中有網友則是指出，「今天這個女生就算有賣，或者想被包養，也不代表她可以隨意被人買賣被強姦，這是兩件不同的事」，但也強調，「如果她本人有說謊的部分，還被挖出來，感覺會讓普遍大眾對此事觀感不佳，可能也會造成之後營救困難，希望大家還是理性看待。」

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭外交部抹黑　Bump嘆「小孩會怎想我」宣布詐騙解碼停更：受夠了

男女去宮廟「倒立香」插香爐！網傻：會怎樣？　內行人曝惡質含意

大學學費要分級　台大校長候選人建議：依家長收入高低繳交

論文抄襲風波延燒　台大校長候選人：訓練好學生就免擔心學術倫理

「誤敲破台鐵嘉義站通道害崩塌」　鐵道局顏面無光！要向廠商求償

大型重機9／1起通行蘇花改　禁超車併駛！「警方佈下偵測系統」

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

最佳農產代言人黃偉哲　東森購物開賣40分鐘熱銷4千盒文旦

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這不是牛排館」　這1句卻被戰翻

奧客講電話「癱瘓櫃台」嗆：靠X！拆除師傅「露2根」…他秒閉嘴

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

遭外交部抹黑　Bump嘆「小孩會怎想我」宣布詐騙解碼停更：受夠了

男女去宮廟「倒立香」插香爐！網傻：會怎樣？　內行人曝惡質含意

大學學費要分級　台大校長候選人建議：依家長收入高低繳交

論文抄襲風波延燒　台大校長候選人：訓練好學生就免擔心學術倫理

「誤敲破台鐵嘉義站通道害崩塌」　鐵道局顏面無光！要向廠商求償

大型重機9／1起通行蘇花改　禁超車併駛！「警方佈下偵測系統」

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

最佳農產代言人黃偉哲　東森購物開賣40分鐘熱銷4千盒文旦

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這不是牛排館」　這1句卻被戰翻

奧客講電話「癱瘓櫃台」嗆：靠X！拆除師傅「露2根」…他秒閉嘴

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

BA.5疫情要來了！羅一鈞示警6大常見症狀

台大婦癌權威驚爆「性侵藥廠女業務」　院方回應

皮皮遭爆被賣內幕　救援人嘆：1句感謝都沒

于北辰算攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

兒子幫剝蝦...媳婦遭糾正！她回1句話婆婆秒閉嘴

連4天大雷雨　恐有新颱通過台灣附近時間曝

更多熱門

相關新聞

柬埔寨詐騙猖狂　立委揭原民受害：該建國際救援機制

柬埔寨詐騙猖狂　立委揭原民受害：該建國際救援機制

近期頻傳國人受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，反遭人蛇集團控制受困於柬埔寨，並遭受暴力、轉賣、囚禁、性侵等對待，更有活摘器官、失去生命等情形發生。民進黨立委周春米、伍麗華與受害者家屬今（16日）沈重要求，行政院應針對目前成立的院級跨部會小組，進一步建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。

柬埔寨詐騙頻傳！藍議員批「無任所大使林佳龍」放任國人遭騙

柬埔寨詐騙頻傳！藍議員批「無任所大使林佳龍」放任國人遭騙

4千國人赴柬埔寨失蹤受虐　蔣萬安轟政府無能：還有黑數！

4千國人赴柬埔寨失蹤受虐　蔣萬安轟政府無能：還有黑數！

女主播：此生還會再去柬埔寨！揭海關刁難

女主播：此生還會再去柬埔寨！揭海關刁難

籲列重大刑案！　侯友宜提「3步驟」：有效嚇阻柬埔寨詐騙案

籲列重大刑案！　侯友宜提「3步驟」：有效嚇阻柬埔寨詐騙案

關鍵字：

柬埔寨詐騙工作打卡出國救援Dcard

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面