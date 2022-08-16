全是裝可憐？皮皮遭爆「被賣內幕」　救援人心寒：1句感謝都沒

▲網上爆出皮皮忘恩負義，是「白眼狼」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「前陣子有上新聞的、從柬埔寨被救回來的國立大學女生，疑似有說謊騙人！」日前出現一則爆料，稱該位女大生原先就有去菲律賓做酒店，是想轉包養才被騙，導致被賣到柬埔寨，後來找了匿名朋友與大陸網紅營救，事後卻沒有感激之意，還興師問罪要公審他人，「她一直說是網紅跟GA（GASO）救援，但事實是大陸善心義工團隊，她卻現在這樣黑幫助她的人」，話題在Dcard炸開。對於這些指控，皮皮目前尚未給出回應。

Dcard在14日出現一篇貼文「討拍裝可憐 揭發被賣柬埔寨女 內幕」，稱該位女大生疑似有說謊騙人，「她主要就是去菲律賓做酒店跟搖桌，是想轉包養單才被騙導致被賣到柬埔寨。」被救回來後，女子就曝光自己的遭遇，沒想到如今爆出有詐，「回來後不知感恩，還想上新聞營造人設，後續還想用她的遭遇借錢，最後被發現端倪。」

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其中，女大生在螢幕上提到電集棒毆打，但在她的「闖蕩日記」中完全沒出現過，「手上的傷口也是自己自殘。」原PO還氣憤指出，「我永遠記得我朋友找一堆網紅幫她」，結果女子要當初幫她的人刪文，並不老實地編出故事，說自己是高學歷等等，包裝得很可憐，「其實她只有高職畢業！」

今（16）日清晨，Dcard又出現一篇爆料，這次直接指名道姓，「柬埔寨皮皮忘恩負義 黑救援團隊 白眼狼」，文中直呼，「確實被強姦販賣很可憐，但是一直造謠抹黑重傷曾經幫助妳的人，為了自己等人設跟想紅，一直公開在柬埔寨救援的個資，讓他們飽受危險，我覺得妳超不道德的！」

首先文章反駁好幾項皮皮的指控，首先是救援的中國人逼她唱中國國歌，「事實上，人家只是當天請妳吃飯，加上他是退役軍人，很開心唱自己國家的歌曲，何謂逼迫妳一中思想？我看影片妳很快樂啊！哪裡像被逼迫唱中國的國歌？」女方似乎還在救援群組挑釁，「說人家國家很亂，再演變自己台獨引發政治色彩。」

▲皮皮指稱被逼唱中國國歌（左），救援人阿龍表示根本無中生有（右）。（圖／翻攝自Dcard）

此外，皮皮還爆出要求刪文事件，「說人家亂發妳淋病資料，但事實所有文章沒有說妳淋病，妳是被害妄想症？所有文章都是妳同意才發的，只因為現在要人刪文、架設人設，就開始黑人家救援隊。」

而她提供的「被性侵行事曆」也被抓包破綻，「說自己被性侵次數，跟妳自己做的資料十次被性侵，不符合邏輯。」女方還曾直接和救援隊要錢，「再來說妳需要錢，被救援後三天，跑去跟人家說要金邊做夜場，因為沒錢，妳情緒勒索？說要路邊亂找，讓救援隊壓力很大。事實人家包機票、包住宿、包吃用。」

▲▼皮皮的性侵行事曆被抓包破綻（左上）。阿龍還爆料皮皮被救出第3天，就想到金邊夜總會賺錢。（圖／翻攝自Dcard）

結果回國之後，皮皮不但沒有感激，還興師問罪要公審他人，又用自己沒錢、卡被鎖住的藉口跟人借錢，「第一位借錢發現妳講話有說謊、被拆穿，妳換跟他朋友借錢說要房租繳費。」原PO忍不住怒火中燒，「說真的，妳很可憐也很可惡，沒人應該幫妳，對話內容一副什麼態度？」連女子的親姊姊都比她懂感謝。

▲阿龍直嘆，連皮皮親姊姊都比她感謝。（圖／翻攝自Dcard）

「她一直說是網紅跟GA救援，但事實是大陸善心義工團隊」，原來是GASO跟網紅好棒（bump）找上阿龍，再由阿龍接洽中檢義工團隊救人，「說大陸救援隊欺負她，欺負她幹嘛還要繼續救援台灣人？」直嘆女子的目的，大概就是曝光自己要求募款補助。

▲阿龍指出，皮皮在群組裡掀起口水戰。（圖／翻攝自Dcard）



話題一出，Dcard直接炸開，「怎麼會剛被救出來，就想去金邊酒店上班啊？不要命了是不是？還說在路上找」、「感覺蠻心寒的」、「做人還是要有最基本的感恩之心，救命之恩就算不作報答，起碼也不要忘恩負義吧」、「那些大陸人好有耐心，還幫她叫飯、帶她去看海、給她錢然後安撫她，態度差就算了還直接來一句：『給我錢，身上沒現金』，換作是我早把她丟回去西港了。」

▲遇到這樣的事情，阿龍也很無奈。（圖／翻攝自Dcard）

其中有網友則是指出，「今天這個女生就算有賣，或者想被包養，也不代表她可以隨意被人買賣被強姦，這是兩件不同的事」，但也強調，「如果她本人有說謊的部分，還被挖出來，感覺會讓普遍大眾對此事觀感不佳，可能也會造成之後營救困難，希望大家還是理性看待。」