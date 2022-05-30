指揮中心宣布：六都加開「兒童疫苗大型接種站」

記者張乃文／台北報導

5~11歲兒童開放新冠肺炎疫苗施打，但近期仍有家長反應預約不到等問題。對於幼童疫苗增設大型接種站，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，「會跟地方溝通。」而今（30）下午疫情記者會，指揮中心宣布，將在6都加設5至11歲的兒童疫苗大型接種站。

中央流行疫情指揮中心表示，截至5月28日5至11歲COVID-19疫苗兒童接種人數達45.5萬人(約該族群3成)，為使兒童及早獲得免疫保護力，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

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5~11歲兒童可施打疫苗包括莫德納和BNT，陳時中指出，5~11歲總共可以打疫苗的兒童有142萬8428人，這段時間染疫3個月內不適合施打的5~11歲兒童有15萬6411人，加上已經打過莫德納的有27萬3519人，扣下來這波可以打的人不到100萬，大約是99萬人，早上已經發出77萬，6/3還會到貨33萬，總貨量有110萬人。

▲新設置5-11歲兒童疫苗接種站。（圖／指揮中心提供）