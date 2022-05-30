柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

▲民進黨立法院黨團召開「特別費、國務機要費，都是轉型正義一環」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，為前總統陳水扁國務機要費除罪，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國務機要費、特別費都是歷史共業，也都是轉型正義的一環，陳水扁再也不是任何政治提款機，國民黨應該走出「逢扁必反」的時代，也不必再像今天如此大費周章的抗爭。

前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

民進黨立法院黨團在會後召開「特別費、國務機要費，都是轉型正義一環」記者會，與會者包括柯建銘、民進黨立委劉世芳、蔡易餘、陳亭妃、郭國文等人。

柯建銘表示，對於今天早上國民黨立委的不理性行為，民進黨團表示高度遺憾、予以譴責，「他們用礦泉水亂砸，連國父遺像都砸破了，國父遺像何罪之有」，過去立法院再怎麼樣衝突，也不至於發生如此事情。

柯建銘說明，國務機要費、特別費都是歷史共業，也都是轉型正義的一環，在預算書上的科目都是完全一樣，請國民黨先把歷史緣由看清楚，這是法律公平性及憲法平等權的問題，在性質、科目完全相同的兩件事情，「沒有道理道理一個除罪、一個不除罪」。

柯建銘也說，請國民黨走出過去的思維模式，陳水扁再也不是任何政治提款機，國民黨應該走出「逢扁必反」的時代，這是一個社會的進步，在正當性絕對十足，國民黨不必再用這個消費，也不必像今天早上，如此大費周章的抗爭，這是他們過去維持一貫的思維。