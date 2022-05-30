華航空中女王「飛行餐車」2天半賣光！最後一批預定辦法出爐

▲華航機上餐車兩天半就賣光。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空「空中女王 747-400」飛行餐車退役，華航於27日14時限量開賣「最有故事的餐車」，首賣當日即銷售一半，短短兩天半完售30台珍貴的餐車。華航表示，在開放加碼購買登記，若仍有購買意願可透過華航eMall客服郵件信箱(homedelivery@china-airlines.com)預定。

華航「空中女王 747-400」飛行餐車「全車款」餐車，長 81.5 公分、寬 30 公分、高 103 公分，較「半車款」容量更大，可以放 42 份經濟艙餐點。每台餐車售價新台幣 30,000 元，隨車附贈 8 個抽屜，可在家中隨時移動、靈活便利，踩下剎車即固定，還有門閂及磁吸式門板，不只可當餐車，也可作為收納空間。

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▲華航表示，若仍有意願購買機上餐車，可寄信至客服信箱預定，只要有預定就會買到的機會。（圖／華航提供）



華航表示，27日14時開賣空中女王 747-400 的餐車，首賣當日即銷售一半，再次刮起炫風話題，短短兩天半完售30台珍貴的餐車，因尚有一批餐車，目前在辦理海關完稅出庫階段，若民眾仍有購買意願，可寄信給華航eMall客服郵件信箱(homedelivery@china-airlines.com)，留下聯絡資訊(姓名、電話、聯絡email)，若有機會，華航將按來信順序通知。

飛行餐車在空中服役超過 15 個年頭，曾經跟著747-400、A330-300、A340-300 飛越世界各地，端出台灣牛肉麵、日本章魚燒、越南河粉、泰式酸辣海鮮湯、印尼沙嗲肉串等各國特色美食，擔任機上美食外交官；部分餐車則擔綱「行動百貨公司」角色，擺著玲琅滿目的免稅商品供選購。

飛行餐車銷售網頁資訊：https://calec.china-airlines.com/eMall/tw/news/show.aspx?num=97&page=1

華航eMall客服郵件信箱：homedelivery@china-airlines.com