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華航空中女王最後飛行餐車退役　今起限量開賣

▲▼華航華航機上餐車5月27日起限量開賣。（圖／華航提供）

▲華航華航機上餐車5月27日起限量開賣。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

曾陪著華航空中女王747-400完成最後飛行的餐車退役，華航今(27日)宣布，該飛越世界各地且「最有故事的餐車」將在今下午2時eMall商城限量開賣，每台餐車3萬元，限量釋出30輛，預料將引起航空迷搶購。

華航表示，該批釋出珍貴的30輛餐車，在空中服役超 15年，曾經跟著747-400、A330-300、A340-300飛越世界各地，端出台灣牛肉麵、日本章魚燒、越南河粉、泰式酸辣海鮮湯、印尼沙嗲肉串等各國美食，擔任機上美食外交官；部分餐車則擔綱「行動百貨公司」角色提供免稅商品銷售；該萬能餐車也是儲放機上服務用品的行動倉庫，在有限的機上空間最大化儲物功能。

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▲▼華航華航機上餐車5月27日起限量開賣。（圖／華航提供）

▲華航華航機上餐車5月27日起限量開賣。（圖／華航提供）

該批「最有故事的餐車」每趟飛行都有一段故事，有空服員說，曾經服務過一位老奶奶，對於餐車有多樣食物及飲料好奇，特地在巡航期間邀請她參觀機上廚房，介紹餐車服務流程，並模仿推餐車送餐，一圓奶奶年輕時的空服。

華航表示，此次限量推出「全車款」餐車，可放42份經濟艙餐點。每台餐車售價3萬元，隨車附贈8個抽屜，可在家中隨時移動、靈活便利，購買餐車再贈eMall商城88折優惠，可於30天內不限次數購物。

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