　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「安心即時上工」再延長1年　台南政市府將再釋出逾2100個職缺挺勞工

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情發展變化快速，立院27日三讀通過，將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及其特別預算施行期間延長1年，同時勞動部推出的充電再出發、安心就業、安心即時上工等計畫，也將同步延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，嚴重影響國內就業市場，市府第一時間即啟動台南防疫安心上工計畫以及勞動部的安心即時上工計畫，協助減班休息或失業勞工參與公部門投入各項防疫及紓困協助工作，迄今累計逾6300人上工。

黃偉哲也表示，由於安心上工仍屬於短期臨時工作性質，因此在這段期間也要求勞工局積極辦理多場徵才活動，協助計畫到期之安心上工民眾再就業。

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，目前仍有約1700餘人，因為時數未滿960小時仍在職中，配合紓困特別條例安心即時上工計畫將延長至2023年6月底後，預計也有約1400人可繼續延用至做滿960小時為止。如今新冠肺炎疫情再度升溫，市長黃偉哲特別要求各局處及區公所事先盤點並規劃新增人力需求投入後續防疫與紓困工作，目前已有58個單位提出逾2100職缺，俟勞動部安心即時上工計畫延長正式公告後，立即向勞動力發展署雲嘉南分署提出申請。

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據勞動部規定每一位申請安心上工的勞工時數，仍維持每月最長80小時，以時薪基本工資計算（2022年時薪168元），每月最高13440元，於2023年6月底前每人最長可做滿960小時。黃偉哲表示，希望透過多元業務協助防疫、紓困工作，讓台南市民在疫情中降低影響。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

「安心即時上工」再延長1年　台南政市府將再釋出逾2100個職缺挺勞工

跟蹤騷擾說NO！　台南市政府與南英商工共推宣導劇

原住民也包粽！各族群風味涵意不一　阿美族「情人粽」最浪漫

台南西門健康立體停車場完工　停車熱區擴大供給parking更便利

台南發送4.1萬人快篩劑　守護經濟弱勢民眾健康

粉紅超跑遭爆人為控制！媽祖「給4聖杯證實」　拱天宮不忍了

台中女「想搬離家」吵架一刀刺死母　看她斷氣倒血泊…冷靜自首

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

「安心即時上工」再延長1年　台南政市府將再釋出逾2100個職缺挺勞工

跟蹤騷擾說NO！　台南市政府與南英商工共推宣導劇

原住民也包粽！各族群風味涵意不一　阿美族「情人粽」最浪漫

台南西門健康立體停車場完工　停車熱區擴大供給parking更便利

台南發送4.1萬人快篩劑　守護經濟弱勢民眾健康

粉紅超跑遭爆人為控制！媽祖「給4聖杯證實」　拱天宮不忍了

台中女「想搬離家」吵架一刀刺死母　看她斷氣倒血泊…冷靜自首

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

獨家／《PD 101》金東彬、元鉉植組男團出道　成員全是熟面孔

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

夏天後座乘客很痛苦！他問「出風口在哪最涼」網推這2處：超冷的

《女外科》蔡淑臻流產釀PTSD是真的！　「小劉醫師」一句話吐醫療現實面網全哭了

高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

晉弘「電子鼻咽鏡」獲衛福部二級醫材許可　內視鏡檢查超即時！

彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

地方熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

虎尾科技大學舉行實體畢典　邀大咖藝人經驗分享並獻上祝福

黃偉哲感謝下營各界包粽關懷弱勢捐贈快篩劑

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

台南發送4.1萬人快篩劑守護弱勢

台南西門健康立體停車場完工

美國夫妻收養屏東家扶兒　8年寄養父母落淚祝福

台東男暗夜捕魚溺水溺斃　海巡：勿獨自潛水

「安心即時上工」再延長1年

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁

更多熱門

相關新聞

台南市政府與南英商工共推宣導劇

台南市政府與南英商工共推宣導劇

「跟蹤騷擾防制法」將於2022年6月1日施行，台南市政府、警察局及台南市私立南英高級商工職業學校電影電視科師生，共同推出跟蹤騷擾防制法宣導情境劇，製作團隊利用真實案例改編題材，希望可以達到宣導效果，提醒民眾保障自身權益。

台南西門健康立體停車場完工

台南西門健康立體停車場完工

台南發送4.1萬人快篩劑守護弱勢

台南發送4.1萬人快篩劑守護弱勢

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

關鍵字：

安心上工延長台南職缺勞工

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面