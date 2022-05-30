「安心即時上工」再延長1年　台南政市府將再釋出逾2100個職缺挺勞工

▲安心即時上工等計畫，延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情發展變化快速，立院27日三讀通過，將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及其特別預算施行期間延長1年，同時勞動部推出的充電再出發、安心就業、安心即時上工等計畫，也將同步延長至2023年6月底，台南市政府預計再爭取逾2100個職缺釋出，協助因疫情經濟生活受影響勞工安心上工。

市長黃偉哲表示，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，嚴重影響國內就業市場，市府第一時間即啟動台南防疫安心上工計畫以及勞動部的安心即時上工計畫，協助減班休息或失業勞工參與公部門投入各項防疫及紓困協助工作，迄今累計逾6300人上工。

黃偉哲也表示，由於安心上工仍屬於短期臨時工作性質，因此在這段期間也要求勞工局積極辦理多場徵才活動，協助計畫到期之安心上工民眾再就業。

勞工局局長王鑫基表示，目前仍有約1700餘人，因為時數未滿960小時仍在職中，配合紓困特別條例安心即時上工計畫將延長至2023年6月底後，預計也有約1400人可繼續延用至做滿960小時為止。如今新冠肺炎疫情再度升溫，市長黃偉哲特別要求各局處及區公所事先盤點並規劃新增人力需求投入後續防疫與紓困工作，目前已有58個單位提出逾2100職缺，俟勞動部安心即時上工計畫延長正式公告後，立即向勞動力發展署雲嘉南分署提出申請。

依據勞動部規定每一位申請安心上工的勞工時數，仍維持每月最長80小時，以時薪基本工資計算（2022年時薪168元），每月最高13440元，於2023年6月底前每人最長可做滿960小時。黃偉哲表示，希望透過多元業務協助防疫、紓困工作，讓台南市民在疫情中降低影響。