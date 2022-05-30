疫期天天門口吐痰！噁男罰不怕　鄰女崩潰「親友怕到拒訪」

▲郭姓男子連續半年每天到鄰居家門口吐2次痰，又是疫情期間，鄰居被騷擾到憂鬱症，求償5萬元獲賠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄郭姓男子與鄰居李女長期不睦，竟在疫情嚴峻期間天天到李女家門口吐痰，時間長達半年，就連衛生局多次勸導並開罰，郭男依然天天報到吐痰，導致李女因此大為困擾而失眠、罹患憂鬱症，連親友都不敢來訪了，她向法院提告求償5萬元撫慰金，橋頭地院簡易庭認為郭男惡性重大，求償5萬元應屬合理判准。

李女主張，鄰居郭男在2020年9月到隔年3月8日期間，以每日2次的頻率，在進出自家門口必經的空地惡意吐痰，就算子女多次向衛生局檢舉，郭也遭勸導並開罰，但沒想到他依然故我，連農曆過年期間也不休息，而且時值新冠肺炎延燒之際，亂吐痰的行為造成李女心神陷入愁雲慘霧，睡眠狀況也嚴重惡化，連親友都不敢接近她們家了，醫生也診斷出李罹患憂鬱症、失眠、頭暈心悸等。

李女因此憤而對郭男求償5萬撫慰金，同時也提告郭男妻子不但不阻止老公行為、也不善後，甚至還對媒體指控是李家惡意檢舉郭家違建在先，企圖合理化吐痰報復噁行，提出須連帶賠償7萬元。

郭男則表示，李女應該先舉證到底吐了幾次痰，又辯稱他吐的地點是住家外馬路旁，又不是對著李女，何來侵害她權利之說，李主張的醫療費、賠償費等也難認與他有因果關係。

檢方查出環保局確實曾在李女住處前，針對郭男吐痰行為開罰，經過統計至少被檢舉58次，雖斟酌比例原則並無全數開罰，但郭男受罰後仍是一意孤行、堅持到李家門前報到。

法院審酌，雙方前因李女檢舉郭家違建而引發嫌隙，還有公然侮辱之刑事案件，確實有糾紛存在，而郭男在這段期間內連續在同處吐痰、並非偶發，在疫情期間造成他人環境衛生的反感噁心，影響居住的安心，因此認為李所請求5萬元賠償屬合理，判准；至於連帶對郭妻求償部分，則認為無法證實有何幫助或促成之舉，難認有賠償理由，予以駁回。