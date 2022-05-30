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北市拍板6／6返校上課！醫急勸「先做1件事」　3大好處一次看

▲▼ 提供侯友宜市長關懷兒童疫苗施打情形 。（圖／新北市政府提供）

▲醫師呼籲兒童疫苗「有就先打」，可降低重症死亡率。（示意圖／新北市政府提供）

記者李佳蓉／綜合報導

這波Omicron波及不少學齡兒童，台北市長柯文哲昨（29）日宣布，北市高中以下學生將於6/3前疫苗接種完畢，並於6/6該週恢復實體上課。台大兒童醫院院長黃立民分析，兒童接種疫苗具有3大好處，可降低住院率、重症及死亡率，建議家長讓孩子「不管怎樣第一針先打先好。」

指揮官陳時中昨日表示，目前符合接種資格的5～11歲共有142萬8428人，而扣除於3～5月確診、未滿3個月內不適合施打共15萬6411人，以及已接種莫德納27萬3519人，這波可打的不到100萬人。他掛保證即使兒童施打率100%，疫苗仍會有剩，家長不用擔憂一定打得到。

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台大兒童醫院院長黃立民日前分析，打疫苗好處有3種，第1、降低住院率至少1倍以上，第2、降低重症，嚴重感染機率降低，第3、減少死亡率，臨床試驗來看，打疫苗這組沒有出現死亡，也沒有出現多系統發炎症候群，此為兒童重症死亡最主要疾病。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市6/6後將恢復實體上課，醫師呼籲兒童應盡快打疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

不少家長擔心疫苗副作用強，讓孩子挑廠牌施打。邱南昌醫師接受《潮健康》採訪時指出，以成人數據可推知，打莫德納抗體濃度較高、不良反應微幅增加，僅3%會發燒，除此之外與輝瑞並無太大差異。接種部位疼痛發生比例約80～90%、疲勞發生率約40～60%，副作用輕微2、3天就會緩解。

邱南昌強調，兒童疫苗2劑須間隔3個月，考量目前疫情變化快，建議只要有疫苗可打應盡快接種第一劑，先打先有保障。

至於有一說「讓孩子自然感染比打疫苗好？」邱南昌指出，這是錯誤觀念！從國外情況可知，兒童因染疫而出現重症率雖低於成年人，但風險仍遠高於施打疫苗，若孩子本身有慢性病、神經系統疾病、代謝、心臟或肺臟疾病，感染後重症與併發症風險會更高。因此應盡快接種疫苗提升保護力。

▲住院,病人,患者,病患,醫院,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲接種新冠疫苗雖無法避免感染，但能降低兒童重症、死亡機率。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則說，兒童接種新冠疫苗具有2正面效益，家長可放心讓孩子上學與戶外活動；再者，兒童雖然不容易感染或症狀輕微，但仍可能成為攜帶病毒的帶原者，將病毒傳染給家中高齡長輩或抵抗力較低的親友。因此孩童打疫苗有助於保護家中長輩，減少成人感染風險。

根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。
2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。
3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。
4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。

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