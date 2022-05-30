花監科長遭痛毆案外案　驚爆內鬼造假助殺人惡煞坐爽牢

▲花蓮監獄爆內鬼護航黑幫，全案由花蓮地檢署偵查中。



圖文／鏡週刊

花蓮監獄爆發重大風紀事件！自強外役監周姓戒護科長今年2月遭2名男子埋伏痛毆，雖然檢方迅速起訴2名嫌犯，並分案偵辦幕後教唆者，沒想到竟扯出花監護航黑幫的重大弊案，疑有內部人士串改考核成績，讓涉犯殺人未遂案件的重大暴力要犯邵御軒坐爽監，內情恐不單純，檢廉日前已祕密搜索花監，要揪出掩護黑幫的內鬼。

自強外役監周姓戒護科長今年2月間開車載著妻小外出用餐，途中卻遭遇2男開車故意追撞製造假車禍，再持棍棒毆打的驚悚事件，周姓科長被打到左手骨折、滿頭鮮血，妻小也飽受驚嚇。

▼邵御軒（中）在花蓮監獄坐監期間，非親屬的小弟邱紹瑋（右）竟探視，明顯違規。



本刊調查，動手毆打科長的凶嫌劉嘉宏胞兄劉少謙，正是邵御軒主持的金虎佛堂幫派組織關鍵人物之一，劉少謙曾因金虎佛堂殺人案，遭判刑13年10月確定，已入監服刑，同案另名共犯就是邱紹瑋，也遭判刑9月確定，應於今年1月11日入監服刑卻遲未報到，遭檢警拘提中。

▼金虎佛堂2名小弟刻意追撞花監戒護科長座車，再下車毆打。



巧合的是，今年1月8日，邵御軒在自強外役監獲准返家探視隔天，即參與金虎佛堂幫眾的聚會，邱紹瑋還把2人同框的照片PO上IG，並留下「感動時刻」的文字，讓違反探親規定的邵御軒現形，後來邵雖辯稱是參加公司尾牙，但已讓他和幫派的關係無意間洩底，且邱紹瑋當時已遭判刑確定，2日後因拒不入監被通緝。

▼花蓮戒護科長今年初遭人毆打至骨折。



種種跡象顯示，邵與行凶者的人際關係緊密、加上案件時間點密接，諸多巧合令檢方直覺案情不單純，懷疑有人暗中教唆、指揮，已鎖定特定對象分案追緝，誓言要查個水落石出。

▼劉姓和黃姓小弟持棍棒毆打戒護科長，現場滿是血跡，顯見2人出手十分凶殘。



花蓮地檢署日前指揮廉政署北調組搜索花蓮監獄，肇因是涉犯殺人未遂罪入監服刑的惡煞邵御軒，因申請返家奔喪遭戒護科長駁回，道上兄弟為了替他出頭，竟製造假車禍將科長毆打成重傷，公然挑戰公權力。

檢方追查幕後教唆主謀時，驚爆邵御軒獲准到自強外役監坐爽牢，過程疑有弊端，申請分數及風險評估疑遭內鬼動手腳，大動作搜索就是為查明審核流程及何人所為。



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