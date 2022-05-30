實價登錄灌水「3442萬浮報7000萬」　髮廊老闆下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

髮廊老闆曲姓男子同時也是新北市某不動產開發公司的股東，2014年間他向林姓地主購買位於深坑區的土地，竟指示傅姓女祕書將實價登錄從3442萬餘元改為7000萬元，結果雙雙被依偽造文書罪起訴。全案上訴至高等法院，合議庭認為曲男灌水超過1倍，一審量刑僅判拘役55日太輕，最終改判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，傅女則因不知情獲判無罪。

▲曲男指示傅女幫忙處理土地買賣事宜，卻因浮報交易價格，兩人雙雙挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，曲男自稱年收入超過200萬元，2014年7月間他與林姓地主簽立不動產買賣契約，談好以3442萬2000元的價格購買位於新北市深坑區的4筆土地，事後卻指示傅女向不知情的地政士申辦該土地買賣的實價登錄，登錄價格為7000萬元，隨後，承辦的公務員經形式審查後，將這筆買賣登載於內政部不動產交易實價查詢服務網等公文書上。

檢方認為曲男與傅女涉嫌炒房地產，因此依偽造文書罪起訴兩人。不過，一審曲男被判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元，傅女無罪；檢方認為量刑過輕，並提出上訴。

高等法院合議庭認為，雖然曲男在審理過程中均坦承犯行，但他將土地買賣的成交價格從3442萬2000元改為7000萬元，差距竟超過1倍，不僅損害地政機關對於不動產成交案件交易資訊管理的正確性，更誤導一般公眾透過內政部不動產交易實價查詢服務網，查詢特定區域不動產真實成交資訊的正確性，損及公眾利益，犯罪情節及所造成之危害非輕，原審量刑過輕，有違罪刑相當原則，因而改判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

至於傅女的部分，曲男坦言該筆土地買賣並未簽訂「私契」，傅女只是依照他的指示辦理匯款、確認賣方有無收到款項，以及處理結算、支付尾款等事宜，並未參與洽談交易價格的過程，在結算尾款之前，她根本不知道土地的實際交易價格。

合議庭認為，這部分檢方並未提出其他積極證據，無法證明傅女是在知情的狀態下浮報交易價格，最終裁定駁回上訴，維持一審見解，判她無罪，全案確定。