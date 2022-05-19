欠1.8萬罰鍰透天厝險遭法拍　陳青旭「保房成功」提告3官員敗訴　

記者黃宥寧／台北報導

基隆男子陳青旭因積欠1.8萬交通罰單，導致房子遭法拍，震驚社會，歷經波折後，法務部執行署撤銷拍賣，陳男也補繳欠款保住遮風避雨的家，但他不滿其中一筆欠款已繳清，執行署卻說他欠錢，因此對執行署副署長陳盈錦等人，自訴提告偽造文書等罪。經1年多審理，士林地院今（19日）宣判，陳盈錦、吳建榮、許蒂文均無罪。

45歲陳青旭從2016年起，陸續被開罰共1.8萬元遲遲不繳，經多次書面通知後，才在他明知欠錢卻擺爛下，依法將他名下、價值約250萬的透天厝拍賣，執行署本力挺宜蘭分署，卻於2020年5月20日以「筆錄紀載過失」撤銷拍賣程序。

保住房子的陳青旭也對時任行政執行署副署長陳盈錦、宜蘭分署書記官、基隆監理站專員3人提告。他自訴指出，陳盈錦等人明知行政執行署宜蘭分署2018年4月27日前往他基隆家執行查封時，並未製作查封公告張貼在房屋上，但3人竟共同基於行使偽造公文書、使公務員登載不實及違反個人資料保護法犯意聯絡，偽造查封公告封條，再由許蒂文、吳建榮某日到他家門口張貼偽造查封公告並拍照。

▲基隆男子陳青旭欠1.8萬元房屋被法拍，他老母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（資料圖／記者游芳男翻攝）

拍完照後又在不詳日將照片交給陳盈錦，導致陳盈錦在2020年5月間接受民視新聞台採訪時出示偽造查封公告照片而行使之，許蒂文又於同年5月間將照片放入執行卷宗，及不實登載2018年4月27日有前往陳家現場執行查封紀錄，因此認為陳盈錦等人共同涉犯行使偽造公文書罪嫌、使公務員登載不實罪嫌，及違反個人資料保護法等罪嫌。

不僅如此，陳青旭認為時任執行署副署長陳盈錦在2020年5月間接受民視新聞台採訪時，為了澄清此案公務執行完全合法，竟口頭透露他已結案的酒駕紀錄及欠繳健保費、所得稅遭開罰單的相關紀錄，以此方式詆毀他的名譽同時也洩漏個人資料，因此認為陳盈錦涉犯加重毀謗罪及違反個人資料保護法等罪。

合議庭認陳青旭所提出積極證據，不足讓法院為被告陳盈錦、吳建榮、許蒂文有罪確信，依罪疑惟輕法則，因此諭知3人無罪。

▲基隆男子陳青旭因積欠1.8萬交通罰單，房子險遭法拍，後來他自訴反告執行副署長陳盈錦等人 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士林地院指出，陳青旭有聲請傳喚證人洪景明、謝雨欣，想證明是否有偽造查封公告、查封照片等事實，但法官認許蒂文並無偽造查封公告，提供查封照片也非偽造，此部份事實已明確，無調查之必要，然而，陳青旭聲請再開辯論，請求調查中央氣象局基隆站雨量表、勘驗他拍攝住家與隔壁鄰居住處冷氣裝設情形的光碟，並聲請法院到現場履勘。

但經查，陳青旭固執稱2018年4月27日為雨天，但照片拍攝為晴天，顯見許蒂文提供的照片是偽造，參諸陳青旭自行提出的中央氣象局基隆氣象站雨量表，2018年4月27日全日雨量僅0.2豪米，雨量極微，縱然下雨也不一定會造成環境、行人濡濕的情形，雨量表也未能呈現當天下雨時間，因此無礙於法院之前所認定。

陳青旭聲請勘驗光碟及現場履勘部分，因證據已經能呈現執行現場現況，對於釐清2018年4月27日時現場情形與被告許蒂文提供的照片是否有差異，因此認為無再開辯論調查證據之必要。