逆女討5000元買貓糧遭拒　一刀刺進寡母腹部殺死她

▲不滿媽媽不付5000元貓糧錢，刺死母親。女子二審遭判4年8月。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市愛貓的蘇姓女子，去年2月向母親討5000元買貓糧被拒，竟持水果刀猛刺母親肚子，殺害辛苦扶養3男1女長大的老母親。一審法院認定她有思覺失調症，依「家暴傷害致死罪」輕判4年6月。案經上訴，高院二審仍輕判她4年8月。可上訴。

蘇女（44歲）罹患思覺失調症、領有身心障礙手冊，愛貓成性，在新莊區公寓5樓頂樓餵養野貓，經常向寵物店訂購貓糧；如果沒錢付貓糧，就找同住在2樓的母親（68歲）要錢。母親因早年喪夫，在2樓開家庭式按摩店，辛苦拉拔3男1女長大。面對么女的狀況，老母親只能無奈嘆氣；鄰居對於蘇女養貓頗有微詞，另外老母親也不願供養么女的野貓，2人經常為此爭吵。

案發於去年2月間，蘇女向寵物店訂購5000元貓糧，沒錢支付只好又找上老母親。老母拒絕，2人發生爭執，蘇女氣的跑到附近五金行，購買一把水果刀。蘇女返回母親的按摩店，2人講沒幾句，蘇女就將水果刀刺進老母親腹部。老母親臟器外露，倒地大出血；蘇女的哥哥雖在場卻來不及阻止，只能眼睜睜看母親送醫不治。

蘇女犯案後在樓梯間抽菸，最後被警方帶回，她當時應訊時否認殺害母親，說只是為了要嚇嚇母親，沒想到卻造成這樣的意外。檢方認為蘇女買刀時，匆匆付款走人，沒有任何懷疑，可見具有殺人故意，依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。但一審法院審理後，認定女子受精神疾病影響，最後輕判她有期徒刑4年6月，並接受刑前監護治療5年。

案經上訴，高院二審於26日宣判，並提訊女子聽判。女子聽判前就哭著說「我有話要講」；審判長諭知說今日只有宣判，沒有要問問題。但女子不管，繼續說「我住院時有清醒一點，殺媽媽的報應我都接受，但檢察官都不相信我。」最後還說「我不是有心要殺媽媽，否則我就下十八層地獄。」高院最後改判她有期徒刑4年8月，並接受刑後監護4年。可上訴。