情侶被迷昏！她醒來下面流出「以為是男友的」　真相讓她崩潰

▲女子遭迷昏後被性侵，一開始還以為是男友。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市劉姓男子2020年邀請一對情侶到家聚會飲酒，竟拿出看診取得的鎮靜劑，迷昏2人，再趁機對女子性侵。女子醒來發現下體有男性體液流出，原本以為是男友的體液，但發現男友還在昏睡。事後才發現自己被劉男性侵，一審將劉男判刑3年10月，上訴二審後，高院駁回上訴，仍判3年10月。可上訴。

判決指出，劉男2020年9月間邀請女子小萱（化名）以及她當時的男友一同到家中聚會飲酒，到了凌晨3點多，劉男拿出平日去身心科診所求診取得的處方藥「利平靜」（Ripam）藥丸，讓小萱2人服用。小萱吃下藥後，半小時就開始昏迷，男友與劉男將她攙扶到房間中休息。男友則繼續與劉男飲酒，直到清晨5點多，男友也昏睡在沙發上。

小萱這一睡睡了近12小時，下午3點才醒來。期間隱約有感覺發生性行為，但因藥效關係，完全無法拒絕。而她醒來上廁所時，發現下體有男生體液流出，結果走出房門一看，男友還在沙發上睡覺，驚覺有異。小萱事後以臉書跟劉男對質，「我在意的點是那天你在我第二個上來的時候給我吃了藥，我以為是助興的，結果我直接knockout到隔天我還是昏的...我早上以為你是白，發生完我覺得傻眼...認真思考這件事時覺得非常不舒服...你碰我我覺得非常不尊重...但我不喜歡你這種趁虛而入，所以不想和你當朋友了真的。」

劉男則回應「...我非常清楚那天要吃的時候我有講是幹嘛的...早上的事情，我認為你是醒來的，我也並沒有要隱瞞或是要很硬上的怎樣，如果你當下跟我講我絕對停...所以這樣是在下藥嗎，我不會對朋友這樣，我很清楚我們都有講好...早上的時候如果真的讓你不舒服我誠摯地跟你抱歉...我也不是存心想發洩，我也從來沒有想佔你便宜，如果還是當不了朋友，對不起。」小萱提告，劉男被提起公訴。

一審法院審理時，劉男否認性侵，辯稱雙方間沒有發生關係，僅有只有自然的擁抱與親吻。但法院根據小萱與其他友人間的供詞，認定劉男成立「乘機性交罪」，考量他造成小萱心理莫大傷害，嗣後需至身心科治療，足見本案犯罪所生危害非輕，因此判刑3年10月。案經上訴，高等法院25日二審宣判，駁回上訴，維持有罪相同的刑度。