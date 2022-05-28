夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要



▲新竹一男子因與老婆感情不睦，傳簡訊示愛老婆堂妹，辯稱只是「市調一下」自己的行情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一男子阿廷(化名)與老婆小貞(化名)結婚10年，去年開始無故猜忌老婆外遇，還傳訊息示愛老婆堂妹說「以前選擇你今天也不會後悔了」，事後解釋因老婆提離婚，才向堂妹「市調一下」自己的行情。阿廷雖表示因為腦中風無法控制言行，但法官並不採信，認為2人婚姻已無法修復，判准離婚。

阿廷與小貞於2012年結婚，小貞指控，阿廷從去年開始無故猜忌她搞外遇，放任他弟弟以言語羞辱她；不僅如此，還傳曖昧訊息追求小貞的堂妹；同年7月阿廷又逕自出售新竹房產搬至台南，顯然沒有要與她共同經營婚姻的意思，甚至對她提起刑事告訴，婚姻破裂至此，請求法官判准離婚。

阿廷辯稱，自己因2019年腦中風後有譫妄後遺症，無法控制自己的言行，才會傳訊息給堂妹「抒發情緒」，並非「示愛」，反而是小貞不願溝通、不願扶持生病的自己，應為婚姻破裂負全責。

阿廷與前妻所生的兒子作證，父親2019年動腦部手術，住院、復健期間多是小貞照顧，父親病發後會有幻覺、幻想，把媽媽講的很難聽，懷疑她和男看護有染，他感覺媽媽過得很委屈、很辛苦。

新竹地院經查，阿廷於去年6月傳訊息給小貞堂妹問：「若是追求你會接受我嗎」、「要是當時知道你要的就那麼簡單，以前就選擇你了，今天也不會後悔了」，堂妹接到訊息莫名其妙，還打電話給阿廷確認是否傳錯訊息，阿廷表示沒傳錯，回說：「你姐姐現在又一直找我離婚，我想市調一下，看看那個，我現在變成這樣，還有沒有人要。」、「就看你還不錯，蠻順眼的。」等語，顯有追求之意，嚴重動搖與小貞的婚姻基礎。

此外，去年6至7月，阿廷也傳訊給小貞表示：「說實在的，我現在只要一想到你就覺得很厭惡」、「我這個病要好大概也要十年吧！...除非你可以等。要不然，在我沒有安全感的時候，我是不可能跟你簽字同意的」、「妳要是想趕快結束我們的關係，就照我說的事做吧」，可見阿廷因欠缺安全感，且不滿小貞不同意他提出的離婚條件，頻頻宣洩情緒，更加消磨雙方感情基礎，而使婚姻裂痕逐漸加深。

此外，小貞提起離婚訴訟後，阿廷也告小貞偽造文書，法官認為，夫妻已訴諸刑事告訴，阿廷不惜以刑罰重典對待小貞，顯見夫妻情分已盪然無存，判准離婚。