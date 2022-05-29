不再只會說「大樹、老樹」！　台南水道幫樹木做名牌認識樹木更簡單

▲山上區在地企業與崑山科大合作，斥資30多萬元協助製作專屬樹牌，具有設計感的樹牌融入園區景觀，又能提供專業知識，讓入園遊客得到更多植物生態知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，擁有廣闊的戶外空間，以及豐富的植物生態，由於樹種繁多，常引起民眾好奇詢問樹名，山上區在地企業與崑山科大合作，全區調查後，斥資30多萬元，協助館方製作專屬樹牌，具有設計感的樹牌融入園區景觀，又能提供專業知識，讓入園遊客以輕鬆方式，得到更多植物生態知識。

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文化局指出，佔地場36公頃的山上花園水道博物館，是國內最大的國定古蹟，除了古蹟本體以外，戶外空間從日治時期就開始種植各類植物，二戰後又有相當大的範圍被政府規畫為公有苗圃，除了從日治時期就開始種植的羅漢松、琉球松以外，包括樟樹、玉蘭、火焰木、木麻黃、相思樹、大小葉欖仁等樹種種多，也成為園區特色。

歷經百年孕育，至今整個水道博物館園區內已有近百種樹木、上千棵植株，也吸引到重視環保的山上工業區熱心企業自願合作，在園區主要參觀動線上廣設樹牌，樹牌外觀設計參考園區風格呈現典雅氣質，花期與用途資訊幫助民眾安排再訪追花日程，也能對樹木本身有更多認識。

館方表示，水道博物館的樹木種植前皆經過縝密規劃，植株排列整齊，與野外、山林間有所不同，所以樹種之間的差異很簡單就能發現，常有好奇遊客詢問「樹名」，讓工作人員十分煩惱，答不出來時只能幽默回覆「這是大樹、這是老樹」。設置樹牌是雙贏的做法，減輕了工作人員的壓力，能藉此更深入認識園區，也幫助民眾輕鬆學習，滿足好奇心。

去年開始就由企業委請植物專家調查研究，並與崑山科技大學視覺傳達設計系師生合作規畫意象，歷時10個月，針對遊客遊園動線及附近植栽，先設置78面樹牌，後續將再視需求追加，讓博物館除了工業遺址以外，也能展現生態園區的教育意涵。

除此之外，為發展園區生態優勢，文化局目前也正積極爭取規劃開發環境教育課程，並與企業合作規劃，對園區植物生態做進一步普查，將在今年編撰園區生態地圖及生態教育工具書，寓教於樂，公私協力，讓博物館成為最受歡迎的教育場域。