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苗栗+1667！照顧型機構每人領3劑快篩　街友、獨居老人領5劑

▲▼苗栗疫情。（圖／苗栗縣政府提供）
苗栗今(29)日確診新增1667例。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣今(29)日新增確診1667例，其中男性789人、女性878人，年齡分布1歲以下至109歲，縣府表示，依中央指揮中心指示，將免費提供照顧型機構每人3劑快篩試劑，由受領單位設「防疫長」統籌調度運用，另外，街友及獨居老人每人配送5劑估算，從既有關懷服務體系發放。

▲▼苗栗疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

縣府表示，依中央指揮中心指示，將免費提供快篩試劑給照顧型機構，除了照顧較多慢性病及重症高風險族群的長照機構，還包括老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構，以及身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構及單位。

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快篩試劑的配送數量以服務對象及工作人員每人3劑估算，縣府將配合中央彙整機構名單、數量、地址、收件時間及收件人聯繫方式，待彙整後直接配送至各機構分發。獲配機構(單位)應設防疫長統籌調度運用；當評估機構(單位)內有群聚風險時，即可運用快篩試劑檢測，以有效進行感染管控。但應列冊管理，載明使用日期、姓名、身分別(如工作人員及服務對象)，以確保快篩試劑適當使用。

另因快篩試劑適用對象為2歲以上，因此托嬰中心配送對象以工作人員為主，當工作人員發現身體有異狀，可立刻快篩，降低嬰幼兒受感染風險。有關遊民及列冊關懷的獨居老人，配送數量以每人5劑估算，將透過縣府既有關懷服務體系發放。

徐耀昌縣長表示，初期苗栗縣確診個案還不多，第一線人力尚可將關懷包送至家中，隨著確診數爆增，關懷包不敷使用已緊急採購並添增內容物，將於5/30起復供應，改請確診者家人持個案之身分證、健保卡健保快易通截錄畫面或居家隔離單到所轄公所領取(或補領)，以加速關懷包取得並將第一線人力保留在防疫工作上。縣府因應疫情發展滾動檢討，持續改善關懷包的配送方法。另民眾如有緊急需求，也可向各公所反映，由村幹事緊急協助配送。密切接觸者居家隔離所需快篩試劑則會由當地衛生所進行通知領取。

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