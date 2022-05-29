砲彈沒爆炸奇蹟活！他騎單車「往砲彈落點前進」毫髮無傷逃離前線

▲巴吉羅夫騎著單車逃離戰爭前線。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部城市北頓內茨克戰火猛烈，俄軍正加大火力進攻。當地45歲男子巴吉羅夫住家樓下被一枚砲彈擊中後，奇蹟般並未爆炸，保住性命的他決心逃離前線，騎單車到80公里外的地方，且「砲彈落在那裡，就朝那裡騎過去」，讓他直呼這是他人生中最瘋狂的旅程。

綜合每日郵報、BBC報導，巴吉羅夫（Arif Bagirov）妻女在上周新一波襲擊發動之前，已經先行逃出城。但他也知道北頓內茨克（Severodonetsk）如今的情勢令人絕望，一天比一天還糟糕，「這裡很像馬力波，幾乎無時無刻都有砲擊」。

就在前陣子，巴吉羅夫住家樓下被砲彈擊中，但砲彈奇蹟般沒有爆炸，幸運保住性命，也讓他決定逃命。他知道俄軍攻擊習慣，也就是若有砲彈落在某個地點，俄軍極有可能不再針對該處發動攻擊，認定這是最安全的路線，便騎上單車朝著砲彈落點前進。

巴吉羅夫就此展開長約7小時的逃難旅程，一路上到處躲藏，「部分道路已經完全被炸毀，騎著單車在砲彈殘骸碎片之間移動」，且能聽到周圍不斷傳來的砲擊、空襲爆炸聲，當敵機飛過來時，必須停下來躲避，若聽到砲彈發射聲音，就會逃跑尋找掩護。

最終巴吉羅夫毫髮無傷抵達巴赫木特（Bakmut），並轉乘巴士前往相對安全的中部城市第聶伯羅（Dnipro）。

「這絕對是我最瘋狂的單車之旅」，對擁有11年騎單車經驗的巴吉羅夫來說，騎80公里的路程並不算什麼，只不過先前騎同樣距離的路程時，都不是在這種狀態之下，「我正在去基輔的路上，到那裡就能好好休息，不過一旦機會出現，我想做的事情，就是再次幫助我的家鄉」。