　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

砲彈沒爆炸奇蹟活！他騎單車「往砲彈落點前進」毫髮無傷逃離前線

▲▼ 烏克蘭男子巴吉羅夫（Arif Bagirov）。（圖／翻攝自臉書）

▲巴吉羅夫騎著單車逃離戰爭前線。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部城市北頓內茨克戰火猛烈，俄軍正加大火力進攻。當地45歲男子巴吉羅夫住家樓下被一枚砲彈擊中後，奇蹟般並未爆炸，保住性命的他決心逃離前線，騎單車到80公里外的地方，且「砲彈落在那裡，就朝那裡騎過去」，讓他直呼這是他人生中最瘋狂的旅程。

綜合每日郵報、BBC報導，巴吉羅夫（Arif Bagirov）妻女在上周新一波襲擊發動之前，已經先行逃出城。但他也知道北頓內茨克（Severodonetsk）如今的情勢令人絕望，一天比一天還糟糕，「這裡很像馬力波，幾乎無時無刻都有砲擊」。

就在前陣子，巴吉羅夫住家樓下被砲彈擊中，但砲彈奇蹟般沒有爆炸，幸運保住性命，也讓他決定逃命。他知道俄軍攻擊習慣，也就是若有砲彈落在某個地點，俄軍極有可能不再針對該處發動攻擊，認定這是最安全的路線，便騎上單車朝著砲彈落點前進。

▲▼ 烏克蘭男子巴吉羅夫（Arif Bagirov）。（圖／翻攝自臉書）

巴吉羅夫就此展開長約7小時的逃難旅程，一路上到處躲藏，「部分道路已經完全被炸毀，騎著單車在砲彈殘骸碎片之間移動」，且能聽到周圍不斷傳來的砲擊、空襲爆炸聲，當敵機飛過來時，必須停下來躲避，若聽到砲彈發射聲音，就會逃跑尋找掩護。

最終巴吉羅夫毫髮無傷抵達巴赫木特（Bakmut），並轉乘巴士前往相對安全的中部城市第聶伯羅（Dnipro）。

「這絕對是我最瘋狂的單車之旅」，對擁有11年騎單車經驗的巴吉羅夫來說，騎80公里的路程並不算什麼，只不過先前騎同樣距離的路程時，都不是在這種狀態之下，「我正在去基輔的路上，到那裡就能好好休息，不過一旦機會出現，我想做的事情，就是再次幫助我的家鄉」。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
國軍又出事！333旅軍車被撞翻　「翻肚」躺路中
輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又現症狀」　專家：1類人不用
阿翔辣妻基因太強！　9歲女兒完美遺傳…長腿照曝光
首張防疫保單爆危機！　台產總座親揭「96天拆彈內幕」
郭彥均案爆亂象！她「8字怒噴罪魁禍首」　網狂讚中肯
2機車「碰一下」！6汽機車撞成一團　畫面慘曝
美空姐被揍滿臉血「斷2顆牙」！　影片曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他胃痛30年找不到病因！　照x光竟發現「25cm呼吸管」卡胃裡

輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又出現症狀」　專家建議1類人不用吃

宗教聚會變性愛直播！夫妻「鏡頭前交融」45分鐘　信徒call in阻止

砲彈沒爆炸奇蹟活！他騎單車「往砲彈落點前進」毫髮無傷逃離前線

美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統　俄外長怒：西方全面宣戰

空姐被揍到滿臉血！「提醒戴口罩」反遭暴打　恐怖影片曝光

俄試射極音速「鋯石飛彈」影片曝　宣稱可避開現有反導系統

烏克蘭防長：收到丹麥魚叉反艦飛彈和美製自走砲

專家呼籲世衛加快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

他胃痛30年找不到病因！　照x光竟發現「25cm呼吸管」卡胃裡

輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又出現症狀」　專家建議1類人不用吃

宗教聚會變性愛直播！夫妻「鏡頭前交融」45分鐘　信徒call in阻止

砲彈沒爆炸奇蹟活！他騎單車「往砲彈落點前進」毫髮無傷逃離前線

美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統　俄外長怒：西方全面宣戰

空姐被揍到滿臉血！「提醒戴口罩」反遭暴打　恐怖影片曝光

俄試射極音速「鋯石飛彈」影片曝　宣稱可避開現有反導系統

烏克蘭防長：收到丹麥魚叉反艦飛彈和美製自走砲

專家呼籲世衛加快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

大咖男星40年愛妻癌逝崩潰！願折壽20年換一命　爆哭曾躲廁所等死

是的我確診了！宋文華自曝頭暈還多了咳嗽流鼻水

小孩打不到兒童輝瑞疫苗？　蘇貞昌：量很足夠！配給各縣市政府

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

確診數大增誰負責？最新民調曝光　吳子嘉：莫名其妙

法網／對波蘭球后晉級機率僅3.5％　鄭欽文：又不是和外星人打

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

國民黨率隊自首散布假消息　民進黨團批製造恐慌：不會讓你不被感染

賭王千金護男友「這劇明明就靠他撐起來」　更爆「她做黑料」欺負人

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

空姐被揍到滿臉血！「提醒戴口罩」反遭暴打

當年摸頭總統　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

德州槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我和我兒子

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

台灣防疫亮紅燈！韓媒擔憂「陷雙重困境」

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

即／奈及利亞「踩踏事件」至少31人死亡

宗教聚會變性愛直播　夫妻鏡頭前交融45分鐘

專家籲世衛快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

洞房夜發現老公不舉　人妻慘被婆家勒索

美國男闖派對開火　女狂歡一半拔槍擊斃

墨西哥通報境內猴痘確診首例

更多熱門

相關新聞

美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統

美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭東部行動，烏國政府不斷要求美國提供火箭系統，以阻止俄軍推進。美國政府官員透露，美方最快在本週就會宣布，再向烏克蘭軍援最先進火箭系統，射程達數百公里，能直攻俄國境內。俄國外交部長痛批，西方世界已向俄羅斯全面宣戰。

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武北頓內茨克烏東

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

黃子佼收到總統來信！

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面