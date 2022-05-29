　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

▲▼ 烏克蘭首都基輔。（圖／達志影像／newscom）

▲俄羅斯正在討論，再度對烏克蘭首都基輔發動攻擊。（圖／達志影像／newscom） 

文／中央社

俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）今天報導，儘管俄羅斯對烏克蘭開戰表現不如預期，但克里姆林宮正討論可能對烏國首都基輔再度發動攻擊，甚至仍冀望在這場戰爭全面勝利。

報導引述2名與克宮關係密切的消息人士和一名俄羅斯總統府內部人士。據悉，克宮的國內政治圈人士鑑於俄軍在烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）的攻勢有進展，因而再度冀望莫斯科能在幾個月內，「在烏克蘭戰爭贏得勝利」。

根據梅杜扎，克里姆林宮認為，若俄軍能奪下烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的完整領土，便是俄羅斯在本月底「宣告勝利」的「最低限度方案」。

不過，克里姆林宮定義的「最大限度方案」仍是奪下基輔。消息人士說，俄羅斯最高領導階層仍未放棄這個目標。

一名消息人士表示：「我們仍將會擊垮他們（烏克蘭人）。最可能的情況是，到了秋季一切將結束。」

梅杜扎的消息來源還說，不只克里姆林宮內部流傳這類看法，俄羅斯執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）的領導階層也普遍這麼認為。

不過，消息人士並不知道，俄羅斯國防部高層官員目前如何評估攻打基輔。

梅杜扎曾報導，早在3月初，俄軍領導階層總算接受不可能「幾乎沒流血」就拿下基輔，也就是單靠當時已參與這場所謂「特殊軍事行動」的兵力。

梅杜扎的消息人士指出，關於這點，俄羅斯領導階層仍有運作空間，例如可以大量徵兵送上戰場。

一名與俄羅斯總統府關係密切的人士表示：「至今大多是職業軍人在戰鬥，他們的人數足以緩慢推進（在烏克蘭攻勢）；但若要加快行動，可以透過徵兵。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏「多管火箭」以轉劣勢

波蘭加購500套「海馬斯火箭」　最大射程可達300公里

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨　目標設定黑海船艦威脅

烏東戰事進入「最慘烈階段」　澤倫斯基稱須與俄和談

俄羅斯「天下第一快」戰機逼近挪威、芬蘭領空　北約F-35升空攔截

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏「多管火箭」以轉劣勢

波蘭加購500套「海馬斯火箭」　最大射程可達300公里

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨　目標設定黑海船艦威脅

烏東戰事進入「最慘烈階段」　澤倫斯基稱須與俄和談

俄羅斯「天下第一快」戰機逼近挪威、芬蘭領空　北約F-35升空攔截

女星搜尋「蹣跚注音」驚呆：我文盲？　9成網友一看也答錯

韋德一通電話激出「超神」巴特勒　2010年榜眼直呼他是喬丹兒子

凌峰消失4年近況曝光！　77歲「懂玩抖音」超狂

韓國瑜憤怒發聲：喪子父母心痛無比　冷言「很多是幾個」不配為人

彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

女星交到「180cm帥天菜男友」　興奮試車結果GG了：落差太大

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏「多管火箭」以轉劣勢

台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

軍武熱門新聞

俄世界最快戰機逼近挪威、芬蘭　北約F-35攔截

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨

烏東戰事進入最慘烈階段　澤倫斯基稱須與俄和談

張競：美艦康乃狄克失事地點不在南海

烏軍精銳第24機械旅從烏東撤退

殲-35創陸首度新機配新發動機

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

殲-35原型機試飛　網：F-22機身+F-35機艙

俄國會取消從軍年齡上限　為烏克蘭戰事增加兵力

美對台4100億軍售遲交　包括66架F-16還沒到貨

大陸第一位女實習艦長：選美大賽十佳

更多熱門

相關新聞

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

在俄羅斯軍隊加強猛攻下，烏克蘭東部今天戰況危急，烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點，戰略重鎮利曼據信已經失守。與此同時，美國宣布將援贈烏國多管火箭，助其扭轉火力劣勢。

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

馬力波首艘貨輪載鋼鐵到俄　烏氣炸：搶劫

馬力波首艘貨輪載鋼鐵到俄　烏氣炸：搶劫

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨

普丁死後政局成謎　傳「她」將成新掌權者

普丁死後政局成謎　傳「她」將成新掌權者

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

安珀赫德花1.8億律師背景超猛！

直擊499之亂！掀翻玻璃櫃搶和牛　防疫品通殺⋯老闆喊賠慘

染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

三級片女始祖23歲愛女也辣翻！

9成大腸癌「從息肉病變」！3形狀最易成癌　

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

解密卡蜜兒誘導詰問　她讚：教科書等級

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

童確診高燒出現幻覺！家人網購唾液快篩都陰性

更多

最夯影音

更多
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面