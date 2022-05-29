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警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」　大隊長：30年來頭一遭

▲▼保一總隊三峽營區驚傳學弟打斷學長的腿。（圖／翻攝自臉書【保一總隊三峽營區】）

▲保一總隊三峽營區驚傳學弟打斷學長的腿。（圖／翻攝自臉書【保一總隊三峽營區】）

記者陳雕文／新北報導

保一總隊三峽營區驚傳學弟把學長的「腿打斷」！汽車隊學長於26日早上要開警用大巴時突遇學弟攻擊，被毒打一頓以致左腿脛骨斷裂，他在當天一跛一跛走進派出所報案求助。保一總隊第一大隊回應，目前已對動手的學弟記一大過；保一總隊第一大隊長則驚呼，「從警30年來頭一遭遇到這種情況」。

據了解，汽車隊出身的49歲蔡姓警員，隸屬於保一總隊第五大隊，每日主要工作就是開警用大巴在營區內載第一、第五大隊的員警去上班，但到了本月1日，蔡員日常生活出現了變化…

蔡員在清潔大巴時發現一個用過的便當盒，他只知道當天是載第一大隊的警員，因此向上回報，後來大隊查出便當盒的主人是34歲吳姓警員，立即叮嚀要收拾好個人物品，吳員當下一陣錯愕，但有坦承是他的便當盒，並寫報告承諾往後會好好管理隨身物品，避免造成他人困擾。

▲▼紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

▲用過的便當盒。（示意圖／記者許展溢攝）

但吳員內心非常不滿，認識是被刻意針對，因此調查出勤通報，得知向上呈報的司機是蔡員，吳員開始調查蔡員的班表，準備動手洩恨。

到了26日上午，蔡員把大巴停靠在第一大隊的廣場時，吳員隨即上車問，「你是不是蔡XX？」蔡員回應「是」，下秒吳員就上前一陣拳打腳踢！蔡員感到錯愕又驚恐，只能雙手抱頭防禦，而左腿脛骨慘遭攻擊斷裂。蔡員痛苦哀號，趕緊到吉埔派出所報案，警員得知保一學長是被自己人所傷也深感意外，將通知動手的吳員到案說明。

保一總隊第一大隊表示，其實這起案件是誤會引起！由於隸屬第一大隊的吳員以為遭第五大隊的蔡員針對，因而懷恨在心，但蔡員每天接送那麼多人，根本不記得誰是誰，因此發現便當盒才會先跟大隊回報，並沒有要找誰碴的意思。目前已經對吳員採取行政處分，記一大過。

保一總隊第一大隊長蘇麗虹則表示，「從警30年來，還是頭一遭遇到這種情況，而當時吳員也坦承是自己把垃圾（便當盒）留在車上，也有寫出承諾說會注意環境清潔，避免造成他人困擾。有可能是吳員心裡有結過不去才動手，目前已嚴懲」。

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