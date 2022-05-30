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社會 社會焦點 保障人權

獨／下車單挑！保一警察學弟「狠斷學長腿」　恐怖攻擊畫面曝

記者陳雕文／新北報導

保一總隊三峽營區一名警員26日早上準備開大巴，突然有名學弟走到車門邊問，「你是蔡XX是嗎？」隨即開始要求下車單挑並拳打腳踢，把該名警員的眼鏡打飛、左腿脛骨踢到斷裂，他狼狽拄著枴杖一跛一跛走進派出所，並對學弟連告3罪，稍早「學弟襲擊學長」的相關畫面曝光。

▲▼保一學弟攻擊學長。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲保一學弟確認學長的身分後竟出腿攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，汽車隊出身的49歲蔡姓警員，隸屬於保一總隊第五大隊，每日主要工作就是開警用大巴在營區內載第一、第五大隊的員警去上班，但到了本月1日，竟因一舉動引起學弟誤會。

蔡員在清潔大巴時發現已使用過的便當盒，他只知道當天是載第一大隊的警員，因此向上回報，後來大隊查出便當盒的主人是34歲吳姓警員，立即叮嚀要收拾好個人物品，吳員當下一陣錯愕，但有坦承是他的便當盒，並寫報告承諾往後會好好管理隨身物品，避免造成他人困擾。

吳員內心非常不滿，認識是被刻意針對，因此調查出勤通報，得知向上呈報的司機是蔡員，吳員開始調查蔡員的班表，伺機動手報仇。

▲▼保一學弟攻擊學長。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼保一學弟吳員攻擊學長蔡員，過程中吳員外套也脫了，把蔡員壓在地上打。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼保一學弟攻擊學長。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了26日上午，蔡員把大巴停靠在第一大隊的廣場時，吳員隨即上車問，「你是蔡XX是嗎？」蔡員回應「是」，下秒吳員就上前一陣拳打腳踢！除了罵髒話還要求下車單挑，蔡員嚇一跳趕緊下車問，「要幹甚麼！？」吳員問，「是不是就是你檢舉說，我把垃圾放在車上！」接著就是一拳，蔡員被攻擊只能不斷後退。

後來兩人在雨中互相攻擊，但吳員有年齡優勢，佔得些許上風，一度把蔡員壓在地上打，後來蔡員用盡全力才掙脫，整個對打過程全被監視器拍下。眼鏡被打壞、左腿脛骨被踢斷的蔡員在簡單包紮後，一跛一跛走到到吉埔派出所報案並提告傷害、妨害公務、毀損等罪。

▲▼蔡員拄著拐杖緩步進派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼蔡員拄著枴杖痛苦緩步進入派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼拐杖。（圖／記者陳雕文翻攝）

保一總隊第一大隊表示，案件發生後立即召開風紀評估會議，依端正警察風紀實施規定第28點第3項，提報吳員為關懷輔導對象，除了加強管考，目前也已經對吳員採取行政處分，予以記一大過。

不少網友嗆吳員，「因為一個便當就動手？太誇張了吧！」、「在保一裡面就這樣了，那要是未來拿槍呢？」等。普遍認為吳員不適任警察一職，對此，保一總隊第一大隊回應，吳員有先在外工作，之後考上特考成為警察，平時表現普通無異狀，實際案發原因還在釐清。

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