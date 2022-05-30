獨／曾因電扇打傷同學！保一警學弟踹斷學長腿　富家公子背景曝

記者陳雕文／新北報導

保一總隊三峽營區一名警員26日早上準備開大巴，突然有名學弟走到車門邊問，「你是蔡XX是嗎？」接著一陣拳打腳踢，把該名警員的眼鏡打飛、左腿脛骨踢斷，警員拄枴杖報案並對學弟連告3罪。現在又有其他警員爆料，「我也被他打傷過！」而動手的學弟身分也曝了光。

▲保一總隊三峽營區驚傳學弟打斷學長的腿。（圖／翻攝自臉書【保一總隊三峽營區】）

汽車隊出身的49歲蔡姓警員，每日主要工作就是開警用大巴在營區內載第一、第五大隊的員警去上班；本月1日蔡員在清潔大巴時發現已使用過的便當盒，立即向上回報，大隊查出便當盒的主人是34歲吳姓警員，立即叮嚀要收拾好個人物品。吳員寫報告承諾往後會好好管理隨身物品，但內心認為是被刻意針對。調查出勤通報發現向上呈報的是蔡員，吳員開始調查其班表並伺機報仇。

▲▼保一學弟吳員攻擊學長蔡員，過程中吳員外套也脫了，把蔡員壓在地上打。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了26日上午，蔡員把大巴停靠在第一大隊的廣場時，吳員隨即上車問，「你是蔡XX是嗎？」蔡員回應「是」，下秒吳員就上前一陣拳打腳踢！除了罵髒話還要求下車單挑，蔡員嚇一跳趕緊下車問，「要幹甚麼！？」吳員問，「是不是就是你檢舉說，我把垃圾放在車上！」接著就是一拳，蔡員被攻擊只能不斷後退。

後來兩人在雨中互相攻擊，吳員還一度把蔡員壓在地上打，後來蔡員用盡全力才掙脫，整個對打過程全被監視器拍下。眼鏡被打壞、左腿脛骨被踢斷的蔡員在簡單包紮後，一跛一跛走到到吉埔派出所報案並提告傷害、妨害公務、毀損等罪。

▲▼蔡員拄著枴杖痛苦緩步進入派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

保一總隊於互毆案件發生後召開風紀評估會議，提報吳員為關懷輔導對象，並對吳員記一大過。事情爆發後，又有一名保一的警員A爆料，「在109年6月間，吳員曾來借電風扇，但我沒答應，結果就在保一總隊3樓電梯外被吳員打，後來隊上的長官出現了把雙方各自帶離，這事情就不了了之」。

▲▼警員爆料自己也被吳員毆打受傷。（圖／民眾提供）

據了解，吳員從警還不到2年，過去曾在熱炒店工作過，其父親在新竹有好幾塊地，家境算是相當富裕。

知情人士透露，「有關毆打蔡員一事，吳員不認為自己有錯，吳員曾說，那位司機（蔡員）平時就是一副老學長的姿態，不太理人且態度跩跩的，所以吳員雖然不認識他，但印象就很不好，後來因為便當的問題，吳員認為自己被針對，想找蔡員理論，開始查班表、記車牌」。

本月26日，吳員當天沒上班，在第一大隊廣場看到了警用大巴，一看車牌發現就是蔡員駕駛的車，一陣怒氣突然襲上來，吳員上前詢問，「你就是蔡XX是嗎？」接著開始對蔡員攻擊，最後踢斷了他左腿脛骨。

吳員的好友則表示，「吳、蔡兩人是『互毆』，就因為蔡員的傷比較重，而且先去報案提告，所以保一這邊只有處分吳員嗎？這樣的懲處不太公平吧！吳員也有受傷（四肢瘀青）啊！那如果今天換吳員先去報案提告，那是不是狀況就反過來了？」

▲吳員好友聲援，認為保一的懲處不公平。（圖／記者陳雕文攝）

至於其他警員聲稱被打一事，吳員的好友解釋，「其實狀況是，當時天氣炎熱，但警員A把公用的電風扇霸佔，自己一個人在吹，吳員是上前跟他勸說，『可不可以讓電風扇轉動，大家才能都吹到風』但對方完全不鳥他，繼續一個人吹著電風扇，吳員才火大動手的」。

▲吳員回應，當時不是要「借電風扇」，而是要求對方把公用電風扇調成轉動模式，讓大家都有的吹。（圖／民眾提供）

吳員的好友說，「吳員的個性確實比較衝動，但不會沒來由就攻擊別人，通常都是被挑釁了才會動手」。後來記者成功聯繫吳員，但針對新聞案件以及其他警員指控，他都說，「就寫，『我不回應』吧！」