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保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

記者陳雕文／新北報導

保一總隊三峽營區一名學弟26日上午把學長的「腿打斷」！該名學長於當天拄著枴杖一跛一跛爬樓梯進派出所報案，他向警員表示，自己無端遭受學弟攻擊，但壓根不認識對方。據了解，學長是在準備開警用大巴時被襲，除了左腿脛骨斷裂，臉上價值7千元的眼鏡也被打飛，他火大對學弟連告3罪，要為自己討回公告。

49歲蔡姓警員左腿接受包紮，持枴杖緩步前進，準備進派出所報案，過程全被監視器拍下，可見他當時要跨出每一步都非常痛苦。

▲▼蔡員拄著拐杖緩步進派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼蔡員拄著枴杖痛苦緩步進入派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼拐杖。（圖／記者陳雕文翻攝）

●事發經過

汽車隊出身的蔡員，隸屬於保一總隊第五大隊，每日主要工作就是開警用大巴在營區內載第一、第五大隊的員警去上班，但到了本月1日，因為一個「便當盒」種下了學弟對他的恨。

蔡員在清潔大巴時發現已使用過的便當盒，他只知道當天是載第一大隊的警員，因此向上回報，後來大隊查出便當盒的主人是34歲吳姓警員，立即叮嚀要收拾好個人物品，吳員當下一陣錯愕，但有坦承是他的便當盒，並寫報告承諾往後會好好管理隨身物品，避免造成他人困擾。

▲▼保一總隊三峽營區驚傳學弟打斷學長的腿。（圖／翻攝自臉書【保一總隊三峽營區】）

▲保一總隊三峽營區驚傳學弟打斷學長的腿。（圖／翻攝自臉書【保一總隊三峽營區】）

但吳員內心非常不滿，認為是被刻意針對，因此調查出勤通報，得知向上呈報的司機是蔡員，吳員開始調查蔡員的班表，伺機動手報仇。

到了26日上午，蔡員把大巴停靠在第一大隊的廣場時，吳員隨即上車問，「你是不是蔡XX？」蔡員回應「是」，下秒吳員就上前一陣拳打腳踢！蔡員感到錯愕又驚恐，只能雙手抱頭防禦，但眼鏡仍被打飛，且左腿脛骨慘遭攻擊斷裂。蔡員痛苦哀號，趕緊到吉埔派出所報案並提告傷害、妨害公務、毀損等罪。

▲▼紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

▲用過的便當盒。（示意圖／記者許展溢攝）

保一總隊第一大隊解釋，第一大隊的吳員以為遭第五大隊的蔡員針對，因而懷恨在心才動手，但蔡員每天接送那麼多人，根本不記得誰是誰，因此發現便當盒才會先跟大隊回報，並沒有要找誰碴的意思。

第一大隊表示，案件發生後立即召開風紀評估會議，依端正警察風紀實施規定第28點第3項，提報吳員為關懷輔導對象，除了加強管考，目前也已經對吳員採取行政處分，予以記一大過。

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