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嘉義縣宣布：高中以下學校　23日起暫停實體課程一週

▲▼ 嘉義縣高中以下學校5/23-5/29暫停實體課程一週。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣高中以下學校5/23-5/29暫停實體課程。（圖／嘉義縣政府）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情南移，預估未來一週將進入高峰期，嘉義縣政府考量學生與確診者有交叉感染疑慮，決定5月23日至29日高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程一週，改採遠距教學，偏遠及特偏學校則同意授權學校維持實體課程。

嘉義縣5月1日確診人數44人，5月19日增加到666人，國中小及幼兒園5月10日至18日學生確診總數為391人，考量確診人數持續攀升，為避免學生在校有交叉感染疑慮，嘉義縣政府19日晚上針對學校課程部分做成幾點決議：

一、 高中、國中、國小、公立幼兒園5月23日至5月29日（一週）暫停實體課程，改採遠距教學。

二、 考量偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

三、 停止實體課程間，國小及幼兒園家長如有特殊需求，學校仍應提供學生照護和午餐服務並落實防疫工作。經濟弱勢學生無法到校者，午餐供應比照110年停課方式，改以現金發放補足。

四、 因應遠距教學實施，學生如有線上學習設備需求，請向學校提出申請借用。

五、 建議補習班及課照中心改採線上教學，但有需實體教學者，應確實落實各項防疫工作。

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