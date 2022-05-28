基隆+1433！6歲以下幼童增87人確診　專責病床收治197人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心28日公布國內本土病例新增8萬0835例，其中基隆新增1433例。市長林右昌表示，在這1433例中，其中女性762人、男性則有671人；若以年齡別區25-34歲最多，有243人占16.96%，35-44歲次之，有226人占15.77%，至於75歲以上的長者有74人、65-74歲有145人、6歲以下有87人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2919人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報707人，653人症狀給藥；今日上午通報確診262人，其中248人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治197人、空床38床，空床率16.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症27名、輕症55名；部立基隆醫院：重症10名、中症33名、輕症8名；三總基隆分院：中症5名、輕症4名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估78,856人，利用快速通道的有2萬1734人，有3萬4199人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬6412人，其中條件不符合則有7787人。

林右昌說，發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童的部分，截至今天中午為止，已發給0-7歲幼童6768人共2萬0304劑、孕婦378人共發出1890劑、新生兒31人共155劑，總計已發給7177人，共2萬2349劑快篩。

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