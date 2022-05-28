無罩男深夜投宿被拒竟狂播音樂　躺地抗議被勸「反咬員警一口」

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局接獲線報，在26日凌晨1時許，有民眾要到旅館休息，但卻未帶口罩被拒絕，直接橫躺在旅館門口放音樂拒絕離開，旅館人員見狀立刻報警處理，警方獲悉後趕往現場，但是在對男子勸離時，男子卻突然激動暴走，還咬傷現場處理的1名23歲的男警。

警方調查，26日凌晨1時許，中正一分局忠孝東路派出所接獲報案，有1名43歲的林姓男子，整個人橫躺在林森南路上的1間旅館門口，且大聲放音樂，旅館人員認為影響出入，且深夜製造噪音影響住客，立刻通知警方到場協助處理。

▲林姓男子因為未戴口罩被旅館拒絕入住，直接躺在門口播放音樂。（圖／記者邱中岳翻攝）

23歲的孫姓警員與另名同事到場，旅館人員立刻向警方表示，林男要進旅館提出休息的需求，但是卻因為沒有戴口罩，所以飯店人員拒絕讓林男入住休息，先在旅館大廳大聲播放音樂，並且拒絕離開，最後旅館人員無奈只能報警處理。

林男見到警員上門勸離，最後提著包包倖然離開旅館大廳，但出了旅館之後，竟然直接整個人橫躺在旅館門口，且大聲播放音樂表達不滿情緒。警方了解元狀況後，先要求林男將口罩戴好，但是林男非但不理會警員，甚至拒續躺在地上。

▲林男沒戴口罩被勸離旅館直接躺在門口，警方勸離還反咬一口，拉扯間也造成林男受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

2名警員要將人勸離現場，伸手拉林男之際，林男趁隙咬住孫姓警員的右手食指，最後警方只能使用強制力將人逮捕，訊後依照妨害公務帶回派出所偵辦。

林男返回派出所後不發一語，也不願意透露為何不戴口罩，最後警方除了辦林男妨害公務，另外未戴口罩部分，也將依照傳染病防治法等條例，依法移送相關單位裁處。