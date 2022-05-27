家人染疫　友竟笑「急需你阿母口罩」想確診！她怒退群組反遭檢討

▲原PO近來在醫院照顧爸爸。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情仍相當嚴峻，不少人身邊的親朋好友陸續確診，這時應該多給一些關心。但一名女網友抱怨，家人確診之後，朋友竟在群組內開低級玩笑，說想要確診，需要她媽媽的口罩，她氣得退出群組，沒想到事後還被檢討，感到相當傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，最近爸爸準備開刀，所以近期都和對方一起住在醫院，媽媽則待在家裡。不料近期媽媽卻突然出現症狀，急忙快篩後發現是陽性，爸爸的開刀行程因此受到影響，只能先轉移到隔離病房內，狀況相當糟糕。

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看到爸媽的模樣讓原PO感到心疼，也為此忙碌了許多天。沒想到卻有朋友在群組說，工作加班到很晚，想要確診休息一下，還標記她說「我們急需你阿母的口罩」，底下甚至有人跟著喊聲，讓她相當傻眼，「這種不管是不是玩笑話都很糟糕吧？不想工作不會請假、不會辭職喔？講這種X話有沒有想過我的感受啊？」當下氣得退出群組。

▲朋友想染疫，竟對原PO說「急需你阿母的口罩」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也透露，她退出群組之後，還有人說「是在哭」、「講一下就好了」，沒想到身為被害者的自己還被檢討。另外，雖然有人私訊說，「對不起啦，我道歉，玩笑開過頭」，但她認為道歉十分沒誠意，所以沒有回覆對方。

▲原PO退出群組之後還被朋友檢討。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少人看到也相當氣憤，表示「說真的這種玩笑一點都不好笑，沒有人是願意的好嗎」、「看到這種想要確診的言論，真的很想賞他巴掌！真的染疫了他就知道苦了」、「趕快絕交，不要浪費時間在愚蠢的人身上，不關心妳的人還稱得上朋友嗎」、「也太讓人火大了吧，我2週前確診真的超不舒服的，這些人在想什麼」。