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3歲童快篩陰卻突發高燒！「抽搐、心跳172」疑腦炎　醫曝驚險病程

▲林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科醫師吳昌騰分享腦炎恢復良好案例。（圖／翻攝疾管署直播）

▲林口長庚紀念醫院兒科醫師吳昌騰分享腦炎恢復良好案例。（圖／翻攝疾管署直播，下同）

記者楊晏琳／台北報導

國內兒童重症累積通報20例，當中9人出現腦炎，且已有5人因腦炎死亡。不過林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科醫師吳昌騰分享一例疑似腦炎、後續復原的個案，一名3歲女童在出現抽搐、高燒等症狀後送醫，經即時給予藥物治療後意識清醒、恢復良好，因此他認為，「腦炎病人在緊急處理後，還是可以恢復。」

吳昌騰在「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」線上研討會中提到，該名女童的爸爸5／22快篩陽性，女童及弟弟也分別接受快篩檢測，弟弟是陽性，但女童卻是陰性。

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不過在5／25凌晨4點左右，爸爸發現女童高燒40.5度，且睡覺時出現抽搐動作，緊急前往就醫。吳昌騰說明，由於女童處抽搐發作後狀態，當時體溫為40.5度、心跳172／分、呼吸速率26／分、昏迷指數10，整個人呈現昏昏欲睡的情況。替她PCR檢驗後，結果為陽性，Ct值26.23，不過其血糖偏高有120、且有低鈉血，肝腎功能則在正常範圍內。

女童到院時間是凌晨4:16，但卻在早上10:18後出現嘔吐情形，10:32出現嗜睡、意識不清狀況，吳昌騰說，當時醫療團隊認為可能會進展到腦炎，便馬上施以瑞德西韋等藥物，所幸經過治療後意識清醒、恢復良好。因此吳昌騰認為，「在急診做緊急處理、及時給藥治療後，腦炎病人還是可以恢復。」

▲林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科醫師吳昌騰分享腦炎恢復良好案例。（圖／翻攝疾管署直播）

▲女童原先快篩陰性，送醫後PCR陽性。

此外，吳昌騰也提出顱內壓（ICP）及大腦灌注壓（CPP）的重要性，他提到，大腦灌注壓可決定大腦血流程度，顱內壓上升會壓迫整個腦部、壓縮到動脈腦部血流。因此病人若腦壓過高、出現腦炎症狀時，若未及時降腦壓或提高病人大腦灌注壓，癒後恢復就會比較差。

吳昌騰表示，在兒童急診處置上，若發現病人疑似為腦炎，仍建議先施以2.5～5c.c.的mannital、適時配給dexamethasone等藥物；並在維持基本血壓前提下，以適當速度給予水分，並避免在極短時間內給予快速、大量的靜脈輸液。

吳昌騰強調，務必要監測病人血壓，若出現血壓降低狀況，一定要給予藥物控制，以防止腦病變後導致的低血鈉。「讓病人大腦灌注壓提高，孩子有一定緩衝時間做後續治療，才是對病人最大的保障。」強調若在第一時間做好緊急處置，腦炎病例是可以被控制的。

指揮中心也多次提出兒童腦炎重症8大前驅症狀，若出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等症狀，與任何非兒童單純性熱性痙攣可解釋的腦病變病徵時，建議應住院或立即轉診至新冠病毒重症責任醫院。

▲▼指揮中心5/28說明兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科醫師吳昌騰分享腦炎恢復良好案例。（圖／翻攝疾管署直播）

▲▼吳昌騰表示，該名女童在經過緊急處置後，意識清醒、復原良好。

▲林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科醫師吳昌騰分享腦炎恢復良好案例。（圖／翻攝疾管署直播）

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