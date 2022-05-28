染Omicron「嗅味覺異常反覆出現」　指揮中心：可能與服藥有關

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

指揮中心過去曾表示「感染Omicron常見症狀為喉嚨痛、咳嗽等，少見失去嗅味覺的情況」，而今（28）日於指揮中心記者會上，就有媒體提問「嗅味覺反反覆覆是否為Omicron的特色」，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據先前統計，嗅味覺異常約只有1%，主要還是要看服藥，可能會影響嗅味覺。

針對媒體提問「嗅味覺異常反反覆覆」是否為Omicron的特色，醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前在1～2月統計，嗅味覺異常約只有1%左右，若說病程中後期出現嗅味覺異常，可能要觀察是不是跟服藥有關，有蠻多患者會服用2種口服或清冠一號等等，可能會影響到嗅覺或味覺。

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羅一鈞解釋，不過嗅味覺異常通常跟病程本身無關，有人出現得早、有人晚，這都是可以接受的範圍，至於「長新冠」相關的風險因子，目前健保染疫康復者門診收案人數少，並沒有觀察到相關的風險因子。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌也指出，台灣前面守的實在很棒，很少有像國外染疫後留下後遺症的病例，之前幾波新冠病毒出現不少嗅味覺改變的例子，但Omicron相對少很多，前幾種病毒下呼吸道肺炎比例多，Omicron相對較少，主要是上呼吸道，反而上呼吸道喉嚨痛、咳嗽的比例增加，根據國外報告來看，Omicron嗅味覺異常少很多。