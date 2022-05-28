反鎖家門困屋外　少婦徒步1km奔派出所求援

記者高堂堯／南投報導

一名剛搬到中興新村租屋居住的少婦，日前在頂樓曬衣服，不小心將家門反鎖，因人生地不熟，情急下徒步走將近1公里路，到中興警分局光明派出所請求協助，經警方耐心詢問狀況後，隨後將以巡邏車將婦人載至其丈夫於南投市工作地點所拿鑰匙，才化解一場虛驚。

▲少婦於頂樓曬衣服遭反鎖家門外，跑到1公里外的中興警分局光明派出所求援。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，光明派出所警員林高本於日前中午時間執行勤區查察勤務時，該名36歲少婦到所報案，表示因在租屋處頂樓曬衣服，不小心將家門反鎖，曬完衣服後就無法進入屋內，手機跟錢包都放在家裡面，家中也沒人，逼不得已想向員警借錢搭公車，去找丈夫拿鑰匙回家開門。

▲▼中興分局警員載送少婦赴4公里外的南投市區找正在上班的先生拿鑰匙。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警詢問婦人如何到派出所報案，婦人說她和先生因工作關係，剛從彰化縣鹿港鎮搬來，人生地不熟，才會徒步走到派出所請求警方協助。

林高本見婦人心裡著急，且對公車路線不熟，於是駕駛警用巡邏車載送婦人到4公里外的南投市區，終於找到先生拿鑰匙，並騎乘先生的機車先行返家；婦人於警方準備離開時再三道謝，表示多虧有警方積極熱心的溫暖協助，才讓自己能夠順利返家休息。