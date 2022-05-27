騎士機車下大雨困水田！警開車到場救援…結果一轉彎也下去了

▲員警接獲報案，有民眾的機車受困水田，於是開車前往救援，結果也卡住了。（圖／翻攝臉書／彰化縣媒體記者協會）



記者柯振中／綜合報導

彰化縣和美鎮27日發生了尷尬的救援事件，有機車騎士的車輛受困水田，員警接獲通報後開車前往救援，沒想到因為轉彎不慎，導致巡邏車也卡在水田裡動彈不得，最後透過拖吊車才成功脫困。

臉書粉專「彰化縣媒體記者協會」27日張貼一段影片，影片內容只有短短8秒，卻有輛警用巡邏車卡在水田裡動彈不得。

▲員警想去救援受困的機車，結果一轉彎也下去。（圖／翻攝臉書／彰化縣媒體記者協會）



後來經過了解，才知道警車會外出，是因為接獲民眾報案，因為雨勢過大導致機車困在水田裡，員警開車出門想要救援，卻轉彎不慎卡進水田當中。

▼原來當地路面較低，只要下雨就會分不清楚田跟路的交界在哪。紅圈處為道路與水田的交界處。（圖／翻攝臉書／彰化縣媒體記者協會）



塗厝派出所副所長張新發指出，因為下大雨積水，造成視線不良，加上現場路寬不足，才會不慎駛出，導致受困水田中央。

對此，當地民眾表示，這條路只要下雨，就常常出現車輛受困的狀況，因為2片田中央的道路地勢較低，只要大雨就會把路淹沒，根本看不到路在哪裡，一定會栽下去。所幸後來經過拖吊車救援，警車成功脫困，車上人員也沒有傷亡。