確診病人心臟病發　3條心血管梗塞...屏基緊急手術搶命

▲屏基為患者緊急進行心導管手術 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院27日晚間，緊急為新冠肺炎確診病人進行心肌梗塞冠狀動脈支架置放手術，術後病人意識清楚，目前轉入加護病房隔離持續治療，並開始使用口服抗病毒藥物，這也是屏東縣境內首例。

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70歲陳先生27日下午5點多因為多次嘔吐、腹瀉及上腹痛到屏基急診室就醫，並採檢PCR，在急診室診療時出現胸痛症狀，隨即心電圖檢查，經心臟內科值班醫師研判為下壁心肌梗塞，由於其PCR結果為陽性，於是屏基啟動新冠肺炎病人急性冠心症作業流程，從專屬電梯及通道進入心導管室。

27日晚間心導管室值班醫師正巧是屏基醫療發展副院長、心臟科主治醫師吳榮州，他表示，從心臟冠狀動脈血管被血栓阻塞的那一刻起，就在跟死神搶時間，所以當他從手機接收到心電圖研判是心肌梗塞時，便召集心導管團隊進行環境防護並穿戴好防護裝備待命，力求在發生心肌梗塞的黃金救援時間90分鐘內進行緊急冠狀動脈介入治療。

患者3條冠狀動脈都有病變，其中右冠狀動脈阻塞達95%併有血栓，吳醫師當下立即打通病變位置並置放血管支架，馬上舒緩陳先生胸悶、胸痛症狀，之後轉送加護病房隔離治療，開始使用口服抗病毒藥物。心導管室隨後進行環境及器械清潔消毒，以維護環境安全。

屏基心臟內科主治醫師吳榮州提醒，因為心血管疾病是新冠肺炎重症的危險因子，因此有心血管疾病的民眾在疫情延燒之際更要按醫囑服藥，千萬不要因為擔心到醫院看診拿藥有感染風險而自行停藥或減少藥量。而已經確診新冠肺炎且有心血管疾病的民眾，可以預約視訊門診看診，再由親友到醫院領取慢性病藥物。

屏基通過衛福部評定，具備急性冠心症重度級緊急救護能力，自88年成立緊急心導管團隊以來，24小時待命全年無休地搶救心肌梗塞患者，每年檢查治療冠狀動脈心臟病患者超過1500人次。