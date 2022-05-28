前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

▲林氏璧預估在6月底到7月初，就會看到疫情曲線明顯往下。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

國內這波本土疫情近日都維持在單日8、9萬例確診起起伏伏，前台大感染科醫師林氏璧以國外流行曲線高原期可維持1～1.5個月，高高低低後就會明顯下滑的趨勢推估，若台灣疫情高峰發生在5/20左右，「那我們應該會在6月底或7月初看到明顯曲線往下」，但會降到多低，與3關鍵因素有關。

林氏璧今（28）日在粉專上依據高雄市防疫記者會所提供各縣市累積確診數及盛行率指出，北北基桃確診者差不多已經超過人口的10%，新北市達到12.83%、基隆13.48%、桃園10.17%、台北市9.3%。宜蘭、花蓮及新竹則在5～8%之間；中南部普遍還在5%以下、高雄4.33%、台中4.39%。

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「較高盛行率縣市，目前看起來似乎高峰已過。」林氏璧說。他透露詢問過多位在雙北醫院工作的醫師，最忙的時候大約是上週，本週多半的醫師反應確診人數似乎有減少。但保守地說「至少沒有再往上暴衝，進入高原期」，至於是否有明顯曲線下滑則要再觀察一下。

▲第一線醫師感受到本週確診人數有減少。（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧說，以國外流行曲線看來，高原期有可能維持1～1.5個月，在高高低低後就會明顯下滑，以新加坡、紐西蘭看來都是如此。若以台灣高峰發生在5/20左右，推估6月底或7月初應該可看到明顯曲線往下。然而後續下滑到多低也和多重因素有關，包括下降後開放的程度、疫苗施打程度及整體自然感染的比例等等。

林氏璧進一步預估，接下來中南部應該會走向高峰，但前面已有北部經驗，法傳系統及自主通報經過優化，又可快篩經醫師診斷確診、線上可申請電子證明、保險之亂也初步解決，也希望中南部可順利通過考驗。