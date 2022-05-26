再迎暴雨高峰！今晚到明早「豪、大雨狂轟半個台灣」　剩1天放晴

▲近日受梅雨影響各地雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

今日中午過後明顯對流水氣移入，導致各地都出現顯著降雨，中央氣象局提醒，今晚到明日上半天將再度迎來降雨高峰，西半部留意局部大雨或豪雨，週六鋒面北抬，天氣才會逐漸穩定，但中南部受西南風影響，仍要留意陣雨或雷雨，預計下週二鋒面將再度襲台。

氣象局預報員官欣平表示，今天上半天台灣進入降雨空檔，各地可見陽光，但中午過後有明顯對流水氣從海峽移入，苗栗以北出現大雷雨，高屏地區也有雷雨胞移入，午後再度有明顯降雨。

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▲▼今晚到明上半天會有一波降雨高峰。（圖／氣象局）

鋒面持續影響到週六，今晚到明日上半天降雨特別明顯，雨量主要集中在西半部，中南部的雨勢也會比昨天更顯著，西半部留意局部大雨、豪雨，短時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣會頻繁出現。

週六鋒面北抬，大環境吹西南風，中南部天氣相對不穩定，會有不定時陣雨或雷雨，其他地區則要注意午後雷陣雨，週日、下週一天氣更穩定，各地均以午後雷陣雨為主，平地也會轉乾。

下週二到六月初鋒面將再度南移，伴隨西南風，水氣又會增加，各地降雨機率提高。另一週內沒有顯著冷空氣影響，早晚低溫約22到26度，週六前北部高溫25到26度，週六後可見陽光，各地回暖，北部29到31度，中南部31到33度，整體感受悶熱。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）