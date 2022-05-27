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社會 社會焦點 保障人權

積水太深「馬路不見了」　搶救受困機車...彰化警車衝進田裡

記者唐詠絮、游瓊華、蔡怡萍／彰化報導

梅雨季全台零星災情不斷，也出現多處道路淹水，造成路面、水溝、農田分不清的情況，彰化縣和美鄉今（27）日傳出塗厝派出所一輛警車，下午1點左右前往協助民眾機車跌落田中受困事故時，因雨勢太大、淹水超過路面、分不清路旁界線因而衝進水田裡，卡在水深有半個輪胎高的田中動彈不得。

▲▼彰化和美一輛警車要前往處理事故，卻不慎掉進田中。（圖／翻攝臉書「彰化縣媒體記者協會」）

▲彰化和美一輛警車獲報後前往處理事故，卻不慎掉進田中。（圖／翻攝臉書「彰化縣媒體記者協會」）

臉書粉專「彰化縣媒體記者協會」今（27）日下午，PO出了一部警車泡在水田中的影片，並註解彰化和美鄉西鄉路因為大雨，稻田水外溢淹過馬路，警方接獲民眾受困求援，前往協助時在小路間轉彎不慎、駛進路旁稻田中，超過半個輪胎幾乎都被水給淹沒，所幸車上員警、警車，與待援民眾皆無大礙。

▲▼彰化縣因大雨水淹路面，連警車也成受災車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲因大雨水淹路面、難分清楚道路，連警車也成受災車，好心民眾開來堆高機想協助脫困。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，該輛警車原本是要前往協助民眾機車受困水中事故，結果警車來到該處轉彎不慎，也成為待援對象，幸好有附近好心民眾開來堆高機幫忙救援，但後來怕刮傷底盤，還是請來吊車來將警車吊起。

▼民眾機車受困水中，求助於警方協助。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化縣因大雨水淹路面，連警車也成受災車。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲▼彰化縣因大雨水淹路面，連警車也成受災車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員賴清美也發文表示彰化縣內出現多處淹水，道路與田地都分不清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，間歇大雨仍然持續，彰化社頭兒童公園往田中方向，有多顆路樹折斷傾倒，佔據道路，已派員前往清理，用路人經過需多加小心。

▲▼彰化縣因大雨路樹折斷傾倒，佔據馬路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲社頭兒童公園往田中方向有多棵樹承受不了風雨折斷，阻擋交通。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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