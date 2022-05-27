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李四川PO文「格局被委屈撐大」！地方狂勸參戰高雄：主席看看臉書

▲▼李四川。（圖／翻攝臉書／李四川）

▲李四川在臉書的貼文，引起極大討論。（圖／翻攝臉書／李四川）

記者柯振中／綜合報導

國民黨高雄市長參選人至今仍未出爐，高雄市前市長李四川被視為熱門人選。李四川27日張貼了一則貼文，內容談到「委屈」2個字，引起高雄地方關注，藍營議會黨團總召童燕珍也向黨主席朱立倫喊話，希望能看看李四川的臉書，再次進行深度談話。

國民黨高雄市長參選人至今仍沒定案，先前有消息傳出，黨內高層屬意李四川，希望李能披上戰袍出征。不過消息傳出後，李四川3月底就已否認，「我不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。」

儘管如此，李四川仍被藍營地方基層視為最佳的高雄市長參選人選，而李四川27日在臉書的貼文，再度引起了高度關注。

李四川在臉書上表示，離開了高雄2年，當初有許多朋友對他說「委屈了」，但他認為並無委屈，是高雄放過他，他認輸也是放過自己，「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的。」

▼李四川的貼文發出後，不少地方人士勸進參選，也希望主席朱立倫再努力一下。（圖／翻攝臉書／李四川）

▲▼李四川。（圖／翻攝臉書／李四川）

有地方人士認為，李四川說的這些話，可能反映了藍營在決定桃園市長參選人時發生的狀況，也可能是李四川雖然是熱門人選，卻遲遲沒有得到關愛，才有感而發。

對此，高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍說，先前黨團表態，強烈希望李四川能夠代表參選，甚至為此去過台北，卻多次被以身體健康、工作關係拒絕，而李四川的言語當中也透露了一些無奈。

▼童燕珍希望李四川能夠參選高雄市長。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 童燕珍專訪 。（圖／記者洪正達攝）

童燕珍說，希望主席朱立倫能看看李四川的臉書，2人再度深度談話一次，讓李四川有意願來高雄帶領國民黨，贏下市長選戰。

童燕珍也說，也許主席心目中有口袋人選，但對地方而言，李四川仍是首選，就算李四川真的沒辦法參選，主席也應該早點到高雄，跟黨籍議員談話，相信地方會尊重黨中央的決定，而主席尊重地方，也會減少許多阻力。

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