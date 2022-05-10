永豐棧酒店積欠員工3個月薪資　政商最愛「阿利海鮮」明恐停擺

▲永豐棧酒店再爆財務危機，政商最愛「阿利海鮮」明起恐停擺。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中知名酒店永豐棧再爆財務危機！消息人士透露，酒店方已經連續兩個月未發薪資給員工，已有多位員工、廚師出走，今天再付不出來將是第3個月未發薪，若真如此明天起館內政商名流最愛的阿利海鮮餐廳、點心坊將全部停擺，客房部人員也僅剩下3成。勞工局也證實接獲員工投訴，酒店方於調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自5月10日起分期給付。

永豐棧回應，2月薪資已於4月初分批補發，至於3月的部分將會分期給付，4月部分則會在今日全數發放，並無投訴員工所說有積欠3個月薪資的情形。

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▲永豐棧酒店再爆財務危機，政商最愛「阿利海鮮」明起恐停擺。（圖／記者白珈陽攝）



永豐棧酒店近年來營運不佳，不時傳出欠薪消息，勞工局表示，今年4月受理4名員工申請勞資爭議調解案，經了解，該公司現仍營運中，因營運狀況不佳而積欠2至4月工資，負責人籌措資金中，該公司於調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自5月10日起分期給付。

勞工局指出，將持續關心該公司是否依調解紀錄履行，若未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障應有權益；另勞工局將派員實施檢查，如發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法第22條、第24條規定，各裁處2至100萬元罰鍰。