獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工終領薪...阿利海鮮正常營運

▲永豐棧125人拿到4月薪資「阿利海鮮」正常開館。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中知名星級酒店永豐棧爆出財務危機，積欠公司員工薪資，導致旗下餐廳阿利海鮮廚師集體出走、內勤人員全數離職，更一度傳出阿利海鮮運作恐停擺。今天員工低調表示，已經拿到4月份薪資，今天人員都回來上班，餐廳運作正常。勞工局也證實，館方昨（11）日已給付94名實習、工讀生，還有31名阿利海鮮員工薪水。

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▲永豐棧位於台中西屯區台灣大道上，是知名星級飯店，近來不斷傳出欠薪消息。（圖／記者白珈陽攝）



永豐棧近年來不斷傳出欠薪消息，昨日又有員工向媒體投訴有好幾個月沒拿到薪水，廚師出走、內勤人員包括行政、財務、公關、會計也全數離職，客房部有7成員工不滿走人。勞工局指出，5月查訪時永豐棧員工約200人，昨天了解已有31名阿利海鮮正職員工、以及本館94名工讀、實習生拿到4月份薪資，但仍有人3月份薪資還未領到，還需要勞資雙方進一步協調。

據悉，昨日消息報出後，台中另一位餐飲大亨先提現金百萬元解決永豐棧欠薪問題，並遊說中廚師們，讓阿利海鮮餐廳得以順利運作，但另一方面，有多位廠商也遭永豐棧積欠貨款，轉由這位餐飲大亨旗下餐廳支援，讓風波暫告一段落。