越南出口超越深圳？　陸學者：嫁接在大陸製造業產業鏈上

▲ 越南出口超越深圳 。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

「深圳的出口被越南超越了？」。近期，一組對比數據在中外媒體引發廣泛關註。數據顯示，深圳3月出口約1200億元（單位：人民幣，同下），同比下降14%，而越南3月份出口額折合約2275.7億元，幾乎是深圳的兩倍，同比增長14.8%。從出口規模到增速，越南都超過大陸深圳。大陸專家認為，某種程度上，越南出口是嫁接在大陸製造業產業鏈上，彼此還是合作也是競爭關係。

陸官媒《環球網》報導針對深圳、越南進行分析報導。首先來看一組深圳海關發布數據，今年第一季度，深圳出口額為4076.6億元人民幣，同比下降2.6%，其中，3月份出口約1200億元，同比下降14%。

同期，越南海關總署公布的數據顯示，今年第一季度，越南貨物出口額為891億美元（約合5842億元人民幣），同比增長13.4%，其中3月份出口額為347.1億美元（約合2275.7億元）人民幣，同比增長14.8%。

大陸（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所副所長王振接表示，「主要受疫情擾動和需求收縮因素的影響。」2月份香港疫情快速蔓延，深港跨境物流運輸受阻使得深圳外貿開始顯著承壓。

▲ 越南本月15日起，疫情全面常態化 。（資料圖／七逗旅遊網提供）

相比深圳，越南政府從今年3月份開始將疫情「常態化」處理，從5月15日宣布入境該國無須核酸檢測的政策，後續帶來經濟「觸底反彈」也是顯而易見的。

越南近期出口增長顯著還有以下三點原因，第一、此前很多受疫情嚴重沖擊而停滯的領域，隨著復工復產的全面推進，產能加速恢復，經濟指數明顯增長；第二、很多企業積壓大量訂單，在計算經濟指數時也都計入當前時期，因此從指數上看回升顯著；第三、越南積極吸引外資，在外資準入、營商政策和人力成本等方面具有優勢。

據越南勞動榮軍與社會部針對當地的勞工薪酬調查顯示，截至2021年底，越南基礎生產業的人工薪酬是1500元至2000元人民幣之間浮動，低廉充足的勞動力既是吸引外資，但實際獲利的幅度非常有限。除越南之外，印尼、柬埔寨等周邊市場崛起，也躋身這個地區較為活躍的低端制造業產品產地，與越南存在競爭關係。

▲ 越南與深圳甚至大陸在出口上合作多於競爭。（圖／翻攝 環球網）

中科大科技與戰略風雲學會副會長陳經表示，深圳和越南的出口不具可比性。實際上，越南早在2019年第一季度出口便開始領先深圳，但當時大家並沒有關注。「今年以來在大陸外貿承壓的輿論環境下，大家開始對一些數據敏感」。

陳經認為，越南與深圳甚至大陸在出口上合作多於競爭，甚至某種程度上越南出口是「嫁接」在大陸制造業產業鏈條上的。越南很多出口來源於大陸制造業轉移，在越南組裝完後，仍然面向歐美市場。

他進一步解釋，「從這個角度上來看大陸和越南是合作關系，大陸提供生產設備、各種原材料部件，越南則在生產成本上提供優勢。」

由上述分析來看，大陸與越南在產業鏈條上所占據的位置是明顯不同的，合作與互補還是雙方經貿往來的主流。