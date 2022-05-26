往生者也要PCR　深圳「沒證明」應急做核酸再報喪

▲ 深圳日前要求逝者必須有核酸報告證明才能報喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方堅持「動態」清零，連人生最後一哩路也要做最後確認。近期，有網友發出一張截圖引發熱議，「i深圳」APP的智慧殯葬頁面，要求逝者必須要有核酸報告證明才能報喪。主要考量往生者家屬、殯葬業者能有更好保護措施，讓病毒無法擴散。

綜合陸媒報導指出，「i深圳」APP的智慧殯葬頁面跳出一條溫馨提示，其中提到，「在疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除需提供《死亡證明》或《遺體接運單》外，還需根據該區域的核酸檢測要求，提供逝者核酸檢測證明。」

對此，深圳市疫情防控中心工作人員表示，目前沒有查詢到相關內容的政策和文件，詳情建議咨詢深圳市全市唯一一家殯儀館。

▲▼ 深圳要求逝者提供核酸檢測證明 。（圖／翻攝 天目新聞）

▲ 深圳要求逝者提供核酸檢測證明 ，防治病毒從殯儀館擴散。（圖／翻攝 天目新聞）

事後，深圳市殯儀館工作人員也證實，這項政策自今年以來確實一直存在，由深圳市衛健委、民政局、公安局三個部門聯合發布，來自疫情封控管控防範區的報喪者的確需要提供逝者的核酸檢測證明。

該名工作人員說，「疫情期間，對於封控管控防範區的逝者，一般是要有24小時以內的核酸檢測證明，如果沒有的話，深圳的防疫站點也能應急做核酸，一兩個小時就能出結果。在實在無法出示的情況下，也可以提供家屬的核酸證明。如果逝者本身患有新冠肺炎，殯儀館也有相應的政策和處理流程。」

不過，考量深圳近期疫情屬於低風險區。工作人員也強調，「就現階段深圳疫情形勢而言，報喪流程處於正常狀態，無需提供逝者核酸檢測證明。」