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東運會開幕　越南盼繼續團結：東南亞已戰勝疫情

▲東運會開幕。（圖／達志影像／美聯社） 

▲東運會開幕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內12日專電

第31屆東南亞運動會今天晚間在越南首都河內市舉行開幕典禮，越南高階官員致詞時表示，越南與東南亞各國已經擊退COVID-19疫情，盼大家繼續團結，創造繁榮與奇蹟。

第31屆東南亞運動會（SEA Games，東運會）口號為「為了一個更強大的東南亞」，開幕典禮12日晚間8時在可以容納4萬人的河內市美亭體育場舉行，活動共進行約2小時，藝文表演以象徵越南精神的竹子、蓮花為意象。

本屆東運會共計有來自11國家、超過5000名選手參賽，由於是第31屆，每個國家各派出31名運動員代表參加繞場，主辦國越南隊壓軸出場，民眾情緒High到最高點，路邊店家忙做生意也不時抬頭看電視直播。

越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）接著宣布東運會正式開始，大會歌曲Let’s Shine樂聲響起，伴隨煙火秀為開幕典禮畫下句點。

河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）致詞時說：「度過COVID-19疫情所帶來的困難，今天我們並肩站在一起，展現出東南亞11個國家團結一致的精神力量，一個共同的房子具有繁榮與創下新奇蹟的渴望。」

越南文化體育與旅遊部部長阮文雄（Nguyen Van Hung）表示，東南亞國家共同體一直發揮自己的力量，為區域和平、穩定和發展做出貢獻，在疫情期間繼續發揮團結精神，「我們（東南亞）已控制住與擊退疫情，朝向舉辦第31屆東南亞運動會」。

第31屆東運會原定2021年11月舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期，改於2022年5月12日至23日在河內市等12個省市登場，估有上萬名運動員、教練、裁判等參加。

本屆東運會共有40個運動項目、520多個分項。許多比賽項目在開幕典禮登場前就進行，根據大會公告，迄今越南已經奪得27面獎牌，包括10金、7銀、10銅，總獎牌數目前暫居第1。

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