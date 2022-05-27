趙少康挺郭彥均說出台灣現況！　怒批塔綠班、民進黨傷害言論自由

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人郭彥均25日在臉書分享與醫護朋友的對話，友人提及「小朋友越來越慘」、「看到這（麼）多孩子 就這樣走」，引起大批網友湧入留言，質疑其真實性，郭事後刪文致歉。對此，中廣董事長趙少康27日批評，郭彥均說的是台灣現況、是很多父母心中的憂慮，但民進黨支持者卻見不得有人說實話，又放出「出征病毒」傷害台灣的民主跟言論自由，怎麼對得起「民主進步」這個黨名。

趙少康27日在臉書表示，郭彥均說的明明就是台灣正在真實發生的狀況，是很多父母心中最深的憂慮，竟然又被塔綠班出征，轟得他刪文。「奉勸這些為了捍衛蔡政府不問是非的塔綠班們，掩蓋事實不會讓狀況變好，不要再到處散播『出征病毒』荼毒台灣。」

趙少康表示，蔡政府什麼都沒準備好，讓第一線醫護的身心狀況瀕臨崩潰，郭彥均以自己身為公眾人物的影響力替醫護發聲，呼籲所有人不要用情緒化的方式對待醫護，文末用了「我們終究會贏的」，以及「為下一代守住疫情」兩個正面跟激勵人心的Hashtag作為結尾，完全沒有看衰台灣或蔡政府的意思，卻還是遭到「出征病毒」進攻。

趙少康也說，不只郭彥均被出征，塔綠班還威脅要查出郭彥均文中醫護朋友任職的醫院，郭彥均為了保護朋友，被迫刪文還道歉，新冠肺炎讓人生病，網軍散布的「出征病毒」則讓台灣人的心也病了。

趙少康表示，疫情爆發到現在，確診與死亡人數不斷增加，這兩天單日都超過百人不治，還有至少7位小朋友失去生命；衛福部長陳時中昨天宣告，台灣新冠肺炎死亡率破了他想守住的千分之一防線，除了每天公布這些冰冷的數字，陳時中跟總統蔡英文根本束手無策，放任疫情擴散，只想趕快達到群體免疫目標，好讓自己脫身。

趙少康批評，看看這幾天兒童疫苗被秒殺的狀況就知道，家長們心裡有多恐懼跟焦慮，郭彥均還有之前的藝人徐小可都為人父母，自然感同身受，所以心急發文呼救，民進黨支持者卻見不得有人說實話，又放出「出征病毒」傷害台灣的民主跟言論自由，怎麼對得起「民主進步」這個黨名。

趙少康表示，台灣正被「出征病毒」及新冠病毒雙重肆虐，他要跟郭彥均說，當50個人圍著你追打時，不代表你錯了，因為在更外圍，有200個人正在說你是對的，在更遠處，還有上千人默默肯定你，不要灰心，面對病毒，我們終究會贏的。