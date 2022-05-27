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「很多孩子走了」郭彥均被出征　藍青年挺：民主國家不能講真話？

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲藝人郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

記者崔至雲／台北報導

藝人郭彥均25日晚間在臉書分享與醫護朋友的對話，內容中提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，言論真實性引發外界熱議，他除了迅速將PO文刪除外，也向外界道歉。對此，國民黨台北市議員參選人楊植斗及詹為元紛紛在臉書上表示，現在民主國家都不能講真話了嗎？

郭彥均25日晚間在臉書分享與醫護朋友的對話，對方哭訴，院內的同仁長期沒休息，許多孩子病況越來越慘，「看到這（麼）多孩子，就這樣走」等。但此文PO出後，引來不少熱議，甚至民進黨桃園市前議員王浩宇也喊查，面對外界爭議聲浪，郭彥甫除了將原先文章刪除，也再度發文還原整個對話的始末，強調訊息遭到外界誤解，對於文章造成恐慌一事致歉：「我真的很抱歉！」

▲郭彥均。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

▲郭彥均事後發文致歉。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

對此，楊植斗發文指出， 很多孩子走了，這點千真萬確。不只是孩子，我們的長輩，以及工作受到影響的年輕人，都成了這波疫情下犧牲者，更可怕的是，死亡及染疫人數仍未達到高峰。

對於郭彥甫致歉一事，楊植斗說，民主國家，卻不能講真話。藝人比政客更有愛心，替醫護發聲，卻被網軍出征逼道歉。替醫護人員揭發事實有錯嗎？這些冷血的側翼，究竟要粉飾太平到什麼地步，為了幾個臭錢就在網路上帶風向，真的不怕下地獄？

詹為元也說，現在藍營政治人物基本上不太被網軍出征了，因為綠營1450知道藍營支持者已經聽到大量事實，很難被帶風向了。但是綠營1450不容許違逆政府的言論出現在一般非政治人物又非綠營的意見領袖中，所以他們放任焦糖跟王浩宇這種經常胡說八道的人亂放消息，卻不讓一般民眾講出心聲。

詹為元痛批，這個政府的敵人已經從在野黨變成一般民眾了，手握側翼網軍工具，就是要箝制言論，把台灣推向中共那種一言堂式的管理。「我們的國家，曾幾何時變成如此？」、「我們的國家，為什麼政府要跟百姓對著幹？」、「我們的國家，不是民進黨你家！」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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關鍵字：

郭彥均民主楊植斗詹為元

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