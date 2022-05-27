國民黨控振興畫大餅「難吃到」　民進黨嗆「急著唱衰」

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨27日舉行記者會批評，行政院提出「345.6億紓困振興作為」，雖然畫出大餅，但許多業者仍感嘆「看得到、難吃到」。對此，民進黨發言人謝子涵表示，過去兩年政府推出的振興方案，帶動內需回升，零售業更是創下單月新高，因此今年繼續加碼實施，針對餐飲、服務、運輸、觀光等產業，推出總計345.6億元振興案，並減收101.5億租金、吸收31.2億稅金，透過「助產業/護勞工」、「減負擔」、「穩金流」三大面向，提供民眾必要的支持。

國民黨上午舉行記者會指出，疫情讓各商圈人潮稀少，業者苦撐經營，亟需政府紓困作為，呼籲政府「助產業」應該「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損的店家，才能真正解業者的燃眉之急。國民黨提出四項主張，包含，補助店家租金、補助員工最低薪資2至3個月、減免相關稅金、協助營運資金的低利貸款。

對於藍營抨擊，謝子涵指出，疫情兩年多以來，每當政府提出任何政策措施，國民黨就急著想要唱衰政府與政治操作，中央政府過去推出的三倍券、五倍券帶來的成效，也帶動各縣市政府，不分政黨都持續往上加碼，也成功刺激當地觀光、消費成長。此外，特別預算用在採購疫苗等防疫物資，以及補助辛苦的醫護、防疫人員上。在防疫團隊的努力下，讓台灣前兩年的防疫成果備受國際肯定，經濟成長更創下11年新高、出口也創下歷史新高。

謝子涵指出，2020年的振興方案使餐飲、零售業營業額顯著回溫，均從2至6月的負成長，自7月起轉為正成長，實施減班休息人數則由6月底的3萬1816人，大幅降低至12月底的6463人。

謝子涵進一步表示，2021年的振興更明顯帶動內需回溫，餐飲業去年10月起中止連續5個月的負成長，零售業更於去年10月、11月及今年1月創下歷年單月新高，減班休息人數亦由去年8月的5萬8731人，大幅降至今年1月的1萬1247人。

謝子涵強調，對於任何疫情帶來的問題，政府都很清楚也會極力協助，也會傾聽民眾的心聲，隨時進行政策調整，無論是防疫措施或振興經濟，政府都很努力在處理，「做實事、不噴口水」。呼籲朝野同心，與全民齊心協力度過疫情難關。