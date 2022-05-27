全球最長壽男人迎113歲生日　秘訣是每天1杯烈酒！膝下多達82子孫

▲金氏世界紀錄認證「全球最長壽男性」是來自委內瑞拉的人瑞佩雷茲·莫拉，他將於2022年5月27日慶祝113歲大壽。（圖／取自Guinness World Records，下同）

記者張寧倢／編譯

出生於委內瑞拉的佩雷茲·莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）27日即將迎來他的第113歲生日，上周他被金氏世界紀錄認定為現今「世界最長壽的男性」。膝下育有11名子女，孫輩有41人、曾孫輩18人、玄孫輩12人，共82名子孫，而他長壽的秘訣除了早睡早起、努力工作，還有每天喝一杯西班牙烈酒。

▲佩雷茲·莫拉慶祝100歲生日時的照片。

根據《每日郵報》報導，佩雷茲·莫拉1909年5月27日出生於委內瑞拉，5歲開始就和父兄一起務農，協助收割甘蔗與咖啡，10歲時才剛上學5個月就因為老師生病而中斷，他靠著恩師送的書學會基本閱讀和寫作，1948年成為一名警長，為民眾解決糾紛，但仍一邊從事農業工作。

在1997年莫拉的妻子去世之前，兩人已結縭60年，育有6男5女共11名孩子，多年來開枝散葉，至今莫拉膝下有41名孫子、18名曾孫、12個玄孫，組建了幸福的大家庭。女兒妮莉達（Nelyda）表示，「我爸爸身體很好，沒有任何需要治療的疾病。我們全家都很感激爸爸的健康。」

本月27日將在親友陪伴下歡慶113歲大壽的莫拉，將自己的長壽歸功於上帝，他說自己每天祈禱2次，努力工作，保持早睡早起的習慣，以及每天都要喝一杯茴香味的西班牙烈酒「Aguardiente」。醫生古茲曼（Enrique Guzmán）表示，莫拉除了血壓微高和因高齡退化的聽力問題外，身體十分健康，「從他的活動、衛生和飲食來看，他是個我認為可以活更多年的人。」

▲「全球最長壽人瑞」田中加子於上月19日離世，她曾在2021年擔任東京奧運傳遞聖火的火炬手。（圖／達志影像／美聯社）

此外，金氏世界紀錄的最長壽女性，原本是居住在日本福岡縣的田中加子奶奶，她出生於1903年，令人遺憾的是，她最近已於4月19日離世，享嵩壽119歲。目前仍在世的最長壽女性，同時也是全球最長壽的人瑞，是來自法國的118歲安德烈修女（Sister André，Lucile Randon）。

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