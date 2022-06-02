揭高雄摩鐵針孔偷拍被控開口要50萬　當事夫妻氣炸：不能接受

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區某家汽車旅館被住宿旅客發現，房間內電視牆的左上角螺絲孔竟被換掉變成針孔攝影機，嚇得報警處理，不過，該間業者表示不知情，更質疑針孔設備很新，懷疑客人可能自導自演。對此，當事夫妻今（2）日出面受訪表示，對業者說法很不能接受，很像把錯都推給他們，感覺非常委屈。

▲抓知名摩鐵有針孔遭店家懷疑自導自演，當事夫妻氣炸：不能接受。（圖／民眾提供）

昨天業者第一時間表示，對於被裝針孔一事不知情，強調不是他們裝的，並質疑攝像頭部分拆下來很新，新到連棉絮都沒有，也稱當事人馬上開口要了50萬，懷疑有自導自演的成分。

對此，當事夫妻今天出現表示，對於業者這種說法不能接受，也感到委屈，強調如果別間以後也出現這種狀況，只要有人發現針孔被偷拍，業主就跟警察、社會大眾說，覺得是顧客是自己裝的，那以後這件事就會被合法，大家都可以裝了啊！

▲高雄某汽旅被爆「房間偷裝針孔」，網看位置嚇歪：不曉得拍幾支了。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧整起事件，從當事人爆料影片中可見，男子用手機的手電筒一一檢查電視牆的四周螺絲孔，右半邊的2個孔洞都看得見是裝設螺絲，但一照到左上角竟然發現一顆鏡頭，他傻眼直呼「這三小」，同行女伴也害怕直言「都不知道偷拍幾個人去了。」

▲小港分局接獲民眾報案後，依法受理偵察，接續將移請高雄地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，小港分局接獲民眾報案後，依法受理展開調查，接續將移請高雄地檢署偵辦，按照刑法規定，無故用不正當方式竊取他人非公開隱私活動，觸犯刑法妨害秘密罪，相關當事人權益受損可提出告訴。