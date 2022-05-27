今增94808例本土「再創新高」！　指揮中心說明原因

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增9萬4808例本土個案再創新高，4縣市病例數破萬。醫療應變組組長周志浩表示，今日病例數衝高，主要是昨天開放快篩陽性經醫師診斷確診，因此病例數通報也隨之增加。

今日個案數通報數前5名以新北市1萬9363例最多，其次分別為台中市1萬1501例、高雄市1萬1270例、桃園市1萬0074例，原本確診數高局不下的台北市已排到第五名，今新增9503例。

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▲▼指揮中心公布5/27確診數及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計10,789,017例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,059,842例排除)，其中1,735,067例確診，分別為12,770例境外移入、1,722,243例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,784例COVID-19死亡病例，其中1,769例本土，個案居住縣市分布為新北市793例、臺北市507例、基隆市88例、臺中市59例、高雄市47例、桃園市42例、彰化縣38例、花蓮縣30例、臺南市28例、宜蘭縣27例、屏東縣23例、新竹縣及臺東縣各18例、雲林縣16例、南投縣及嘉義縣各9例、嘉義市8例、苗栗縣6例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。