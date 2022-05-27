快訊／今增126死「連兩天破百」　12歲童肺炎併呼吸衰竭亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增126例死亡，不但創新高，且連兩日破百。死亡個案中有一名12歲男童，本身沒有接種疫苗，有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，死因為肺炎併呼吸衰竭；目前累積18例兒童重症，8例死亡，有5例因腦炎死亡。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例161萬2891人，當中有160萬8860人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積4031例，重症中有931死。今日新增343例中重症，包括中症227人、重症116人；今日新增和已公布重症合計有126死，也創單日新高。

▲指揮中心公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

羅一鈞說明，今日兒童死亡增1人，為12歲男童，本身沒有接種疫苗，有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，死因為肺炎併呼吸衰竭。

▲▼指揮中心公布中重症統計、死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大